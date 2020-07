Si Guerrero logra cambiar a color naranja en el Semáforo Covid-19, no significará que el problema se haya resuelto: Astudillo

*Un mejor sistema de Salud en Guerrero, reto del Gobierno estatal.

*Reconoció el trabajo para enfrentar esta pandemia, del titular de Salud Carlos de la Peña Pintos así como a las y los trabajadores de Salud en la entidad.

•*Gobierno de Guerrero ha sido apoyado por la federación para hacer frente al coronavirus.

*El Gobierno de Guerrero busca estrategias para reactivar tema de empleos y economía

Chilpancingo Gro; a 01 de julio del 2020.-“ Nos ha tocado vivir un momento muy difícil, algo que no estaba programado, que no estaba planeado, y que no nos imaginamos, todavía hace algunos meses. La presencia de la pandemia conocida como Covid19, sin duda nos ha colocado en momentos muy difíciles. Decisiones de fondo”, fue contundente gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores.

Tras tres meses de cancelarse por la contingencia generada en el mundo por COVID19, con todos los protocolos de salud y con el mínimo de presencia de colaboradores, el gobernador Astudillo Flores, desde Palacio de Gobierno encabezó el homenaje mensual a la Bandera de México, donde se reconoció el trabajo para enfrentar esta pandemia, del titular de Salud Carlos de la Peña Pintos así como a las y los trabajadores de Salud en la entidad.

Astudillo Flores, confió que en breve se pueda tener la certeza y confirmación por autoridades federales, el anuncio que la entidad logro colocarse en naranja, tras permanecer en Rojo en el semáforo nacional por esta pandemia que ha generado casi 900 decesos de guerrerenses.

Destacó que este tema de salud, se ha hecho frente con apoyo de la federación, pandemia que se prevé disminuya sus efectos lamentables hasta el mes de octubre, mencionando que ante efectos negativos de salud y económicos que ha dejado esta situación, solo mirar estos estragos sería una posición cómoda y mediocre, en un estado que ha vivido tanto de turismo.

“Tratar de hacer cosas para la reactivación económica, eso es lo que precisamente vamos hacer con lo convocatoria permanente a la sociedad, y aquí le pido que esté su ayuda”, instó al remarcar que el hecho que se logre colocar en color naranja en el Semáforo COVID19, no representa qué problema se haya resuelto, sino por el contrario, representa sencillamente que ha logrado una estabilización en el tema de la ocupación hospitalaria.

El Gobierno de Guerrero busca estrategias para que se pueda mover más en el tema de empleos y economía, refiriendo que para que se logre exitosamente se requiere el apoyo conjunto de la sociedad.

“El sistema de salud en Guerrero no puede permanecer igual, la lección tan difícil que ha traído muerte, que ha traído una serie de necesidades económicas, financieras que no estaban contempladas, nos obliga a pensar que Guerrero no puede permanecer en las mismas condiciones del estado de salud”, fue contundente el mandatario estatal al convocar a todos para que tiempo que queda en el gobierno se logre un mejor sistema de salud.

