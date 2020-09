Según la encuesta “Enkoll”, Morena ganaría la gubernatura de Guerrero

/ 72

*Con base a ese estudio demoscópico, Pablo Amílcar está arriba en las preferencias ciudadanas

Chilpancingo, Gro. 08 de Septiembre del 2020. – Mientras las gestiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Héctor Astudillo Flores cuentan con una alta aprobación en su desempeño entre los guerrerenses, una encuesta de la empresa “Enkoll” confirma que el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ganaría la elección de gobernador en esta entidad en los comicios del 6 de junio del 2021, obteniendo los números más altos de aceptación y los más bajos en los aspectos negativos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, seguido de sus correligionarios Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo.

Con base a los resultados publicados en la página web de la empresa www.enkoll.com, en Guerrero la aprobación del trabajo que ha realizado el presidente López Obrador es del 83 por ciento, con una desaprobación de 13 por ciento y 4 por ciento no sabe o no respondió y la del gobernador Astudillo del 55 por ciento, con una desaprobación del 39 por ciento y 6 por ciento no sabe o no respondió.

La encuesta se realizó entre el 21 y 27 de agosto de este año a mil 200 hombres y mujeres de Guerrero mayores de 18 años, a quienes se les visitó en su domicilio y respondieron un cuestionario por medio de un dispositivo electrónico.

Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías al trabajo de…? Fue una de las preguntas. La del presidente López Obrador fue de 8.3; del gobernador Héctor Astudillo del 6.4, lo mismo que el delegado federal Pablo Sandoval Ballesteros; al senador Félix Salgado Macedonio del 6.0, lo mismo que al alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán; mientras que la alcaldesa de Acapulco obtuvo un 5.7, y el senador del PRI, Manuel Añorve Baños un 5.5.

Morena ganaría gubernatura de Guerrero en 2021

Sobre la pregunta si hoy fueran las elecciones para gobernador de Guerrero, ¿por cuál partido político votaría usted?, Morena obtuvo un 56 por ciento; el PRI el 21; el PRD 13; el PAN 6 y otros el 4 por ciento.

La encuesta señala que Morena ganaría la elección de gobernador en los comicios del 6 de junio del 2021, sin embargo, tomando en cuenta dos ejercicios demoscópicos, el porcentaje de votación sería más alto para este partido si su candidato es el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien obtendría un 55 por ciento de la votación, seguido del senador del PRI, Manuel Añorve Baños, con el 22 por ciento; y del perredista Evodio Velázquez Aguirre, con el 11 por ciento. Félix Salgado Macedonio obtendría un 54 por ciento, un punto porcentual menos que Sandoval Ballesteros.

Con Luis Walton Aburto como candidato, Morena obtendría un 47 por ciento de respaldo electoral, mientras que, con Adela Román Ocampo, llegaría al 43 por ciento, no obstante, ambos obtendrían el triunfo, según los resultados de la encuesta.

Con información de Agencia IRZA

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts