Sefina amplia el plazo para pagar la tenencia vehicular: Tulio Pérez Calvo

*Esto, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19

Chilpancingo Gro; a 15 de abril del 2020 (IRZA).- La Secretaría de Finanzas y Administración de la entidad, amplió hasta junio el plazo para que los transportistas paguen el refrendo sobre el impuesto de tenencia vehicular.

Aunque Tulio Pérez Calvo, titular de la dependencia estatal, dijo que de ser necesario ese plazo se podría ampliar aún más, con el propósito de que los propietarios de estas unidades cumplan con su pago pese a la emergencia del coronavirus COVID-19.

“Desde hace varias semanas se ha publicado en las páginas (de internet) de la Sefina los plazos que se han aplicado para pagos de refrendos y no necesariamente cumplir las fechas que se tenían establecidas”, dijo este mediodía de miércoles durante una transmisión en vivo en la página de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores.

Agregó que los plazos para cumplir con el pago del refrendo sobre tenencia vehicular culminaban en marzo, sin embargo, “lo hemos ampliado para el mes de junio y de ser necesario se ampliará a más tiempo”.

Al respecto, en la página oficial de Facebook de la Sefina, se invita a los propietarios de vehículos a que se pongan al corriente con sus pagos de tenencia vehicular para evitar recargos, aprovechando las tarifas fijas.

Los propietarios pueden acudir a las oficinas de recaudación, las cuales continúan operando de las 09:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes, o bien pagar en línea a través de sus tarjetas de crédito o débito.

“Al realizar tu pago en línea no olvides tener a la mano el número de serie y placas de tu vehículo, estos datos se encuentran en tu tarjeta de circulación. Sin filas, paga en línea”, se indica en una de las publicaciones.

Invitan también a los propietarios de vehículos a aprovechar “las tarifas fijas” que ofrece la Sefina, cuya vigencia concluye el 30 de abril.

“Si vas al corriente con tu pago de tenencia la Sefina ofrece un estímulo fiscal de acuerdo con el valor de la factura de tu auto”, se agrega.

Sin embargo, este estímulo aplica únicamente si el vehículo es de uso particular y si no rebasa el cupo de 15 personas, no tener adeudos anteriores y, además, ser persona física o moral sin fines de lucro.

También hay un estímulo fiscal para propietarios de motocicletas, motonetas o cuatrimotos, de acuerdo al valor de la factura de la unidad.

