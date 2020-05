Se reúnen el gobernador Astudillo, alcaldes de las costas y subsecretario de la SADER para analizar la entrega del fertilizante

*Insiste HAF con las y los alcaldes a no bajar la guardia en la pandemia, porque “si no detenemos el crecimiento de contagios no podemos volver a la normalidad”

Acapulco Gro; a 14 de mayo del 2020.- Continuando con el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para la entrega del Programa de Fertilizante en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores, encabezó una videoconferencia con el subsecretario de Agricultura de la Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), Miguel García Winder y alcaldes de las regiones de Costa Grande y Costa Chica con quienes abordó los avances en la entrega de este insumo agrícola, además de la información referente a la emergencia sanitaria.

En la reunión virtual, el Ejecutivo guerrerense, acompañado por el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, abordó con el funcionario de la Sader, Miguel García Winder, los avances del programa de fertilizantes en la Costa Chica y Costa Grande, así como el operativo de entrega a los productores prevalidados que ascienden a 216 mil campesinos.

El subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder, detalló de la cantidad de fertilizante en bodegas, además, señaló que las ventanillas para la recepción de documentos estarán abiertas hasta el 21 de mayo para atender a los productores qué faltaron por inscribirse al programa.

Al referirse a la situación de la contingencia sanitaria, el gobernador insistió con las y los alcaldes de estas regiones, en su llamado a no bajar la guardia frente al momento más delicado de la pandemia por COVID-19 y los instó: “Cuídense mucho, hay que quedarse en casa y mantener la sana distancia, estamos en los días más complejos, les recuerdo que el propio subsecretario López Gatell comentó que en el tema de Acapulco, de acuerdo al análisis científico se podría tener la curva el 22 de mayo, si no hemos detenido la curva no podemos volver a la normalidad”.

Astudillo Flores, pidió a los ediles trabajar en equipo y no relajar las medidas sanitarias, pues advirtió que si se dejan de seguir las recomendaciones podría haber consecuencias delicadas de contagios y agregó: “Estamos ya dentro de los estados que crecieron muy rápido en casos de COVID-19, entonces no nos podemos dar el lujo de hacer cosas que todavía ni podemos hacer”.

Héctor Astudillo, ofreció una comunicación permanente en torno a la evolución del coronavirus en Guerrero, sobre este punto, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, detalló a los alcaldes los casos positivos por municipio y por región, destacando las defunciones y recomendaciones sanitarias, así como la disposición de los hospitales y las camas destinadas para atender los casos confirmados en los centros hospitalarios.

Estuvieron presentes también en la videoconferencia, los secretarios de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Juan José Castro, el de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo y el de Desarrollo Social Guerrero, Mario Moreno Arcos, entre otros funcionarios estatales.

