Se reúne Evodio Velázquez con mil líderes de la Tierra Caliente

*“Ya es hora de que un calentano gobierne Guerrero” le dicen a Evodio, recordando sus raíces en esa región.

Ciudad Altamirano Gro; a 01 de marzo de 2020.- Más de mil ciudadanos de la Tierra Caliente acudieron a Ciudad Altamirano para refrendarle su apoyo al líder del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez, de quien, aseguraron, confían que pueda representar al PRD en las próximas elecciones para la gubernatura del Estado.

Durante la reunión el exalcalde de Acapulco fue recibido por el alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta y el presidente suplente de Coyuca de catalán y representante del alcalde Eusebio Echeverría, Rafael Higuera Sandoval, quien en su mensaje señaló que “ya es hora de que un calentano gobierne Guerrero”, evocando los orígenes de los padres de Evodio y sus raíces.

Velázquez Aguirre agradeció el gesto; puntualizó que las postulaciones en este momento son muy prematuras pero que se sumará a lo que digan las bases de su partido. Durante su mensaje rememoró parte de su vida política como diputado federal y local y luego como el presidente del municipio más importante de Guerrero. Aclaró que a muchos grupos en el poder no les agradó “por no ser hijo de un político pudiente, de un empresario, por mi juventud, por no ser de la oligarquía política o mis ideas distintas.”

Señaló que es un hombre que ama profundamente a la Tierra Caliente y “por eso me da gusto venir a saludarles y a construir con ustedes un gran movimiento.” Agregó que en este movimiento encabezado por el PRD deben estar sin pelearse y abonando a la unidad, “hoy el PRD debe enarbolar una suma de ciudadanos, donde sean bienvenidos todos los sectores, los hombres y mujeres de bien que quieran construir un proyecto que pueda sacar adelante a Guerrero.”

Explicó que para ello en este momento se realiza la consulta ciudadana ¿Qué quiere Guerrero? en los 20 municipios más importantes del estado para conocer las necesidades, los problemas, las aspiraciones y las opiniones de 100 mil familias guerrerenses, entre las que se cuentan 12 mil familias calentanas a quienes les pidió participar. Finalmente dijo que en Guerrero los tres problemas principales son la violencia, la falta de empleo y tener un mejor vivir, con mejores servicios públicos.

Al evento acudió el regidor acapulqueño, Víctor Aguirre Alcaide; Olivia Alcantar, regidora de Ciudad Altamirano; la diputada Dimna Salgado Apátiga; Marco Antonio Organiz, secretario General del PRD estatal; Félix Moreno, secretario de formación política estatal del PRD; María Isabel Mojica, presidente del PRD en Pungarabato; María Benítez, presidente del PRD en Ajuchitlán; Jesús García presidente del PRD en San Miguel y la síndica de Coyuca de Catalán, Oninza Maldonado. Así como los líderes regionales Abraham Soto Duarte, Edgar Alcántara, Ixta Rojas, Judith Ayala, Nazario Domínguez, Enrique Arellano y Humberto Sandoval.

