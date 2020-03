Se reúne Evodio con grupo de expriístas encabezados por Raúl Salgado Leyva

Chilpancingo Gro; a 04 de marzo de 2020.- El líder del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez, se reunió esta mañana en Chilpancingo con los integrantes del Movimiento Ciudadano A.C. Por un Mejor Guerrero, con quienes intercambió opiniones y a quienes expuso su experiencia como alcalde de Acapulco y las actividades políticas que está realizando en la actualidad en todo el Estado.

Fue el exsubsecretario de Educación Básica durante el gobierno de Ángel Aguirre, Raúl Salgado Leyva, quien le dio la bienvenida al exalcalde porteño, puntualizando que su grupo siempre ha sido plural y que escucha todas las voces; recordó que en las elecciones pasadas apoyaron al ahora gobernador Héctor Astudillo pero que están abiertos a considerar los proyectos con los que puedan empatizar.

Mientras que en su mensaje Velázquez Aguirre respondió algunas preguntas sobre sus experiencias de gobierno como presidente del municipio más importante de Guerrero, explicó las finanzas, obras y acciones más importantes, así como los falsos señalamientos que hicieron algunos medios de comunicación “por no acceder a pagarles los altos costos que pretendían.”

Agregó que durante su andar político no ha sido cómodo para algunos grupos del poder, quizá por su juventud, su origen humilde, o por no pertenecer a la oligarquía política, por lo que seguramente seguirán golpeándolo mediáticamente y recalcó que no sé quedará de brazos cruzados.

Velázquez Aguirre contó sobre su vida personal y su andar político como diputado local, federal y secretario general del PRD, así como la fuerza que encabeza dentro del sol azteca con los alcaldes, diputados, regidores y síndicos que pertenecen al FADG. “Hoy estamos mirando al interior del PRD el qué debemos hacer y esto es reconstruir al partido histórico que representa la izquierda en México, porque el PRD ha sido parte de la viabilidad, la democracia, la lucha social y la alternancia política.”

El exalcalde porteño también explico las actividades de la consulta ciudadana ¿Qué quiere Guerrero?, que se realiza en 100 mil hogares de la entidad. “La encuesta te dice cuáles son los problemas más apremiantes que tiene tu colonia, cuáles los problemas en tu región y cuáles son los aportes que tú darías como ciudadano.

Finalmente señaló que esta reunión “fue una charla amena, agradable, de la que me llevo muchos aportes de hombres y mujeres con experiencia en la función pública, política, económica y social y eso es lo que tenemos que hacer, escuchar y mirar lo que quiere Guerrero.”

