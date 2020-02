Se reune el Senador Manuel Añorve con el Grupo Unidos por Taxco; recorre el Tianguis de la Plata y el mercado Tetitlán

/ 359

Taxco de Alarcón Gro; a 16 de febrero de 2020.- Este fin de semana, el Senador de la República, Manuel Añorve Baños, se reunió con el Grupo Unidos por Taxco A.C, además, realizó un recorrido por el Tianguis Sabatino de la Plata y el mercado de Tetitlán en Taxco de Alarcón, eventos en los que estuvo acompañado por el diputado Omar Jalil Flores Majul y la exdiputada, Flor Añorve Ocampo, así como, profesionistas, empresarios, lideres de comerciantes y sociedad civil.

En la Sesión del Grupo Unidos por Taxco A.C, que preside el ingeniero, Gerardo Cordero, expuso a los agremiados, temas de la Agenda Legislativa Nacional, además de expresarles su postura ante el incremento de las tarifas de la Autopista del Sol y de la propuesta de la eliminación de los puentes vacacionales, al respecto, reiteró su rechazo a dichas acciones, por ello dijo, lo ha manifestado desde el Senado, incluso propuso que el costo de peaje se reduzca al 50 por ciento, pero que lo ideal es lograr su gratuidad.

Durante el recorrido por el mercado de Tetilán y el Tianguis Sabatino de la Plata, el legislador federal recibió las inquietudes de los comerciantes, la petición general fue solicitar su intervención, para q desde el Senado realice las acciones necesarias a fin de evitar que sigan los aumentos a las tarifas de peaje de la Autopista del Sol, así como la propuesta de eliminar los puentes vacacionales, ya que esto no ayuda a la actividad turística de la Ciudad Platera.

Añorve Baños, reiteró que seguirá levantando la voz para que la Federación no siga afectando, con acciones como estas, a quienes dependen del turismo, además dijo que si por parte de la Federación no hay promoción de los destinos turísticos de Guerrero, que no sigan lastimando al turismo con incrementos y con la eliminación de los puentes vacacionales.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts