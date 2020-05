Se realizará otra consulta para legislar sobre derechos de pueblos indígenas y negros, adelantan diputados locales

Chilpancingo Gro; a 22 de mayo del 2020.- El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Héctor Apreza Patrón, aseguró este viernes que se repondrá el proceso de consulta en pueblos originarios de Guerrero para elaborar la iniciativa de reforma a la ley indígena, como determinó el 20 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

-¿Se repondría el proceso de consulta?-

-“Pero además no hay que tenerle miedo, hay que hacerlo de común acuerdo, eso es lo que procede legalmente. Qué bueno que se presentó la iniciativa del diputado (Aristóteles) Tito, pero hay que hacerlo con el concurso de todos”.

Al también coordinador del grupo parlamentario del PRI le preocupa que los directamente beneficiados de la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos no conozcan la iniciativa que analiza el Congreso en comisiones.

Así opinó después de que este viernes por la mañana diputados de la Jucopo se reunieron con representantes de pueblos originarios de las regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Norte, quienes denunciaron que no conocen la iniciativa que en diciembre del 2019 presentó el diputado morenista Aristóteles Tito Arroyo, porque además no se les convocó a los foros que él convocó, por lo cual pidieron que se les facilite una copia.

“Lo que se ha argumentado es que fue una consulta que contenía todos los elementos, que había sido convocada con anticipación, estábamos con esa idea, pero hoy los señores han venido a decir que no es posible que 10 foros representen a más de 25 municipios indígenas que no fueron convocados, que no conocen la iniciativa y no pueden avalarla; tampoco la rechazan, lo que piden es conocerla. Creo que el Congreso debe ponerle especial atención, no podemos aprobar algo en favor de los pueblos indígenas que ellos no conozcan”, agregó el legislador priista.

Por su parte, el diputado Jesús Villanueva Vega, presidente de la Jucopo y coordinador del grupo parlamentario de Morena, se negó a “adelantar juicios” sobre la validez de los 10 foros que supuestamente ya realizó el diputado Aristóteles Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, los cuales, asegura, sustentan su propuesta de modificación a la ley indígena, luego de que la SCJN invalidó las reformas a las leyes que en esa materia aprobó la 61 Legislatura, con el argumento de que no se consultó a los pueblos originarios.

“Hay que valorar todo el material probatorio que está en la comisión respecto a las consultas, se dice que fueron 10, hay que analizar y en su momento la Comisión se pronunciará. Morena, como fracción, está a favor de los pueblos originarios y yo invitaría a las demás fuerzas políticas que hagamos un análisis responsable de este tema porque es un asunto muy trascedente”, comentó.

Agregó que la iniciativa de reforma seguirá su proceso legislativo y que trabajarán conjuntamente para contar con un proyecto integral y con validez jurídica, pero sobre todo con el consenso de los 46 integrantes de la 62 Legislatura.

En tanto el diputado Bernardo Ortega Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, en donde se encuentra la propuesta de Aristóteles Tito Arroyo, precisó que la elaboración del dictamen de esta propuesta no será “bajo presión” o “chantajes” de los promotores, pues se acatará con puntualidad cada uno de los puntos establecidos en la sentencia de la SCJN. (www.agenciairza.com)

