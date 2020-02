Se opone el Senador Manuel Añorve eliminar puentes vacacionales y alza de precio a la Autopista del Sol

/ 67

CDMX, a 06 de febrero de 2020. El Senador de la República, Manuel Añorve Baños, presentó dos puntos de acuerdo en el Senado, a fin de que la Federación revise el aumento al peaje en la Autopista del Sol y no se eliminen los puentes vacacionales, ya que de lo contrario se afectará gravemente a la principal actividad económica de Guerrero.

Añorve Baños, dijo que cerca del 80 por ciento del Producto Interno Bruto del estado, se deriva de la actividad turística, por lo que las propuestas de incrementar las tarifas de la Autopista del Sol y la eliminación de los fines de semana largos, son golpes oficiales para Acapulco, Taxco, Zihuatanejo y todos los municipios con actividad turística en la entidad, puntualizó que tan solo en el último fin de semana largo, se generó una derrama económica para Guerrero, superior a los 400 millones de pesos.

El legislador federal, lamentó que el Gobierno Federal, con este par de acciones, quiere hacer más difícil la llegada de turistas a Guerrero, ya que además, eliminó por completo la promoción turística.

Dijo que no se quedará de brazos cruzados y por ello, desde el Senado de la República lanzó este exhorto a las autoridades federales competentes, ya que si no quieren invertir en la promoción turística, por lo menos que no golpeen a los turistas que eligen a Guerrero y sus destinos para sus vacaciones.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts