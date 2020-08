Se mantiene el refuerzo de acciones para combatir el COVID-19.

/ 55

*En mercados y accesos de palas continúan personal en filtros sanitarios, brindado servicio de desinfección a cientos de personas en lo que va de esta mañana.

Acapulco Gro; a 05 de agosto del 2020. – El Gobierno de Guerrero no baja la guardia para enfrentar la pandemia generada por COVID19. Desde esta mañana, diversas oficinas de la administración estatal dirigida por el mandatario guerrerense Héctor Astudillo Flores promueven entre la población y visitantes que se atiendan las recomendaciones y utilicen la cabina de desinfección para prevenir el COVID19.

Brigadas como la Oficina de Giras y COBACH se encuentra a cargo del filtro de sanitización ubicado en el Mercado Central de Acapulco en calles Durango y Constituyentes. Personal de SEPLADER se encarga del filtro sanitario ubicado en calle Feliciano Radilla esquina con Vallarta en Acapulco, en el Mercado La Garita también se utiliza de manera gratuita el filtro sanitario y túneles de desinfección atendido por personal de INVISUR y Colaboradores de Acabus atienden los ubicados en La Diana y Hotel Ritz.

Además, Av. Cuauhtémoc de Acapulco, está el módulo de sanitización atendido por trabajadores del INDEG, los cuales brindan atención a transeúntes y personas que acuden a la Clínica No. 9 de IMSS, así como a personal médico y administrativo de ese hospital. El personal que está en estos filtros, de manera coordinada con las distintas dependencias, como las secretarías de Salud y Turismo, por mencionar algunas buscan frenar los contagios por coronavirus en esta región, no retroceder en el semáforo de riesgo, si no avanzar el color amarillo, manteniendo la reactivación económica.

Cabe recordar que, en los filtros de playas, con la finalidad de mantener el control de la afluencia y, sobre todo, establecer campañas de concientización sobre la importancia de aplicar y mantener las medidas sanitarias al interior de la franja de arena, se les recuerda a quienes visitan estas zonas que se encuentran abiertas al público de 07:00 a 19:00 horas, así como solicitan respetar las medidas sanitarias.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts