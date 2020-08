Se convoca a integrar una gran alianza para rescatar a México en el 2021: Héctor Apreza

/ 55

Chilpancingo Gro; a 23 de agosto del 2020.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, llamó este domingo a la “construcción de un gran frente popular y democrático” con la participación de distintas fuerzas políticas y organizaciones sociales, de cara al proceso electoral del 2021.

“Busquemos cómo construir una gran coalición de gobierno, que nos permita dar una gran batalla por el rescate de México, por el rescate de Guerrero”, dijo durante las mesas de trabajo del Congreso Estatal Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Agregó: “hoy tenemos que pensar de manera distinta. Pongamos en el centro de la atención a la gente. Eso que a lo mejor todos decimos los que andamos en esto, pero que luego en la práctica no lo hacemos”.

Comentó que en el proceso electoral 2020-2021 está en juego un proyecto de Nación: por un lado, con quienes le apuestan al centralismo autoritario, con la concentración de recursos y decisiones para retroceder hasta 50 años. En cambio, está el federalista, en el que se toma en cuenta la voz y las opiniones desde lo local.

“¿Qué va suceder, compañeras y compañeros, si esta política económica sigue?Que por cierto, es la política más neoliberal que ha habido. ¿Díganme si no el gobierno federal actual está apostando todo al T-MEC, antes Tratado de Libre Comercio? El T-MEC es la joya del neoliberalismo”, resaltó.

Por eso insistió en que un factor fundamental será “entender a la gente, saber cómo está el humor social; la pandemia nos cambió a todos la visión, pero las encuestas siguen haciendo las mismas preguntas. Lo digo con todo respeto, me parece que eso es un gran error”.

El diputado Héctor Apreza reconoció que el escenario que vienen los comicios del 2021 no es fácil, por lo que se requiere actuar con seriedad y desprendimiento, con un proyecto político más allá de intereses individuales.

Mencionó que la historia de Guerrero no se explica sin la participación de las organizaciones campesinas, y no es posible que hoy les estén cercenando los apoyos, no porque les hayan demostrado cuestiones de corrupción, sino porque no quieren que sean autónomas.

“La CNC tiene una gran estructura territorial y esta elección se va a ganar con estructuras partidistas y de organizaciones involucradas. Con alianzas, haciendo gran uso de las redes sociales y, sobre todo, logrando identificar para estas vertientes de trabajo cuál es el humor de la gente por la situación actual de la pandemia”, planteó.

En ese sentido resaltó el papel de la CNC para unir a fuerzas que antes parecían irreconciliables. Se ha adaptado a las nuevas circunstancias que imponen temas como el desarrollo tecnológico y de la propia sociedad que enfrenta momentos complicados, como con el caso de la presente pandemia, agregó. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts