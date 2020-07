Se complica regreso a clases presenciales el 10 de agosto, señala el gobernador

*Para ello el semáforo epidemiológico tendría que estar en verde

Chilpancingo Gro; a 19 de julio del 2020 (IRZA).- Tras reconocer que fue “complicadito” mantener a Guerrero en el color naranja del semáforo epidemiológico nacional por COVID-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores adelantó este domingo que será “complicado” iniciar el ciclo escolar 2020-2021 el próximo 10 de agosto de manera presencial, en las aulas.

Para que el personal docente y administrativo del sector educativo, así como alumnos, regresen a sus escuelas, el estado deberá estar en color verde del semáforo, lo cual será “muy complicado”, advirtió.

Así lo dijo durante el mensaje de este domingo transmitido en vivo en su cuenta de Facebook, en respuesta a la pregunta de un ciudadano. “¿Qué tan posible veo yo que el 10 de agosto se regrese a clases?”, leyó.

Enseguida respondió: “Yo veo muy complicado que el 10 de agosto se regrese a clases. Tiene que haber toda una preparación y se tiene que estar en semáforo verde, lo que ha dicho el secretario de Educación Púbica (Esteban Moctezuma)”.

Respecto al desfogue de aguas negras en la bahía de Santa Lucía el pasado 25 de junio, el gobernador comentó que recientemente le ofreció a la alcaldesa Adela Román Ocampo modificar el programa de obra 2020 para resolver cuanto antes los desperfectos que existan en las tuberías de aguas pluviales, ubicadas sobre la avenida Costera Miguel Alemán, con el propósito de que no vuelva a suceder otro derrame.

“Le he expresado toda mi disposición para colaborar con ella y para invertir para tener en mejores condiciones todos estos cauces de aguas pluviales que se tapan o se descomponen y que requieren mantenimiento. La presidenta municipal tiene mi ofrecimiento y disposición de su amigo el gobernador para tratar de colaborar en Acapulco”, dijo.

Agregó que el municipio de Acapulco tiene todo su respaldo, “obviamente, al límite de mis capacidades económicas para atender lo que ha sucedido y que lamentablemente este video de las aguas sucias que se fueron al mar ha recorrido el mundo”, dijo.

Cabe decir que el desfogue de las aguas negras al mar derivó en una denuncia penal que presentó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante la Fiscalía General de la República (PGR) en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Durante esta transmisión el gobernador reiteró su convocatoria a la población para que se sigan cuidando y acatando los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19, pues comentó que al menos por los próximos 15 días el estado se mantendrá en color naranja del semáforo epidemiológico nacional.

Narró que cuando se dirigía al Centro de Convenciones de Acapulco, donde fue la transmisión de este domingo, observó que en una esquina estaba una familia reunida y ninguno de los seis integrantes portaba cubrebocas, La recomendación es que nos cuidemos, necesitamos que cada uno ponga su parte”.

“Yo me preguntaba por qué no están todos con tapabocas, por qué no hay más colaboración para todo esto. El tapabocas, al final de cuentas, es una gran ayuda, de acuerdo con lo que cada día hemos ido conociendo de la pandemia”, expuso.

También reiteró que las cocinas comunitarias que su gobierno puso en marcha desde el 3 de junio en 27 puntos de siete ciudades, en apoyo a las familias afectadas por la pandemia, seguirán operando hasta el próximo 31 de julio.

El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó que en promedio se sirven 13 mil 500 raciones diarias y que hasta la fecha tienen una cifra acumulada de 470 mil porciones de alimentos distribuidas con el apoyo del personal de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México. (www.agenciairza.com)

