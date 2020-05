Resulta “mezquino” pensar en diferir el inicio del proceso electoral 2020-2021: Héctor Apreza

*Sin embargo lo que ahora importa es atender la pandemia por el Coronavirus, señala

Chilpancingo Gro; a 24 de mayo del 2020.- El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón, consideró “mezquino” anteponer el interés electoral en medio de la crisis alimentaria y de salud por la pandemia del COVID-19.

Así reaccionó a la propuesta de diferir el inicio del proceso electoral 2020-2021 por la emergencia sanitaria, a la cual también se ha pronunciado en contra la fracción parlamentaria del PRD.

Uno de los legisladores que se ha pronunciado a favor de que se difiera el inicio del proceso electoral 2020-2021, que desembocará en las elecciones de julio del año entrante, es Jesús Villanueva Vega, de Morena.

“La verdad sería, lo he dicho y lo vuelvo a sostener, si hay diputados pensando estrictamente en lo electoral se me hace mezquino en el momento en que la ciudadanía está pensando en dos cosas: en su salud y en cómo llevar un pan a la mesa de su familia”, dijo.

Estaría a favor de diferir el inicio del proceso electoral, precisó, “si se hiciera atendiendo el tema de la pandemia, de que hay que cuidar la salud de la gente, sin embargo, no es lo que está en el centro, no me preocupan a mí los temas electorales”.

Explicó que una reforma electoral consiste en cambiar las reglas de acceso al poder, lo cual siempre genera ruido y suspicacias: “las reglas son parejas para todos y en piso parejo no hay quien se queje”.

“Yo digo que la ampliación o pospuesta del inicio del proceso electoral debe ser acordada por todos (los grupos políticos), si no es así, vamos a iniciar un proceso electoral desgastado de manera inicial y no es conveniente”, agregó el líder priista.

Cabe mencionar que el 30 de mayo vence el plazo para que el Congreso local apruebe modificaciones a la ley electoral, considerando que el proceso 2020-2021 iniciará la segunda semana de septiembre próximo.

Al respecto Apreza dijo: “si bien es cierto que se vence el día 30, no pongamos en el centro de la discusión el tema electoral, eso es mezquino; pongamos en el centro el interés por la salud y por la alimentación de las familias guerrerenses”. (www.agenciairza.com)

