Respalda Félix Salgado el movimiento de mujeres

* Llama a cerrarle el paso al oportunismo y protagonismo político en esta protesta legítima

* Convoca a los tres niveles de gobierno a cerrar filas contra la violencia

CDMX; a 25 de febrero de 2020.- El senador Félix Salgado Macedonio respaldó el paro nacional de mujeres, defendió su legitimidad y llamó a “cerrarle el paso al protagonismo y oportunismo político”.

En la sesión de este martes, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política presentaron un pronunciamiento para reivindicar la posición social, política y económica de las mujeres.

El Pleno del Senado respaldó el pronunciamiento y se solidarizó con el paro nacional de mujeres a realizarse el próximo 09 de marzo.

Desde su escaño, Salgado Macedonio defendió la legitimidad de la protesta, la cual tiene como objetivo exigir un alto a la violencia de género.

“No es un evento en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, eso queda claro, pero tampoco es un evento del PAN, del PRI, del PRD o de Morena; este es un evento de mujeres, eso debe de quedar muy claro y cerrarle el paso al protagonismo y al oportunismo político”, expuso.

El legislador guerrerense confió en que la manifestación del 09 de marzo reivindicará la posición de la mujer en México.

“Nadie está de acuerdo en que se lastime a la mujer, mucho menos que se le arrebate la vida, ni a las mujeres ni a los niños”, sentenció.

Por ello, dijo que es necesario que desde el Senado de la República se legisle para garantizar su seguridad.

– *Seguridad es responsabilidad de todos*

El senador Félix Salgado Macedonio respaldó un exhorto a los titulares de las 32 entidades federativas y sus municipios, para que fortalezcan su estrategia en materia de seguridad, con el objetivo de preservar la paz y combatir la delincuencia en todo el país.

El Pleno del Senado de la República aprobó, en votación económica, cinco dictámenes presentados por la Comisión de Seguridad Pública.

En uno de ellos se exhortaba a los gobiernos de Guerrero, Michoacán y Sinaloa a fortalecer sus estrategias de combate a la violencia.

Salgado Macedonio se sumó a la propuesta de extender el exhorto a las 32 entidades.

“Para donde volteen a ver, en todas partes hay violencia; no es nada más Guerrero, Michoacán y Sinaloa, es toda la República Mexicana”, expuso.

Señaló que el país enfrenta una “creciente violencia”, pero subrayó que la responsabilidad no recae únicamente en el presidente de la República, sino también en los gobernadores y los presidentes municipales.

Por ello, mandó un mensaje a las autoridades de todas las expresiones políticas: “Que no se hagan pato, que le entren, ya no pueden estar nadando de a muertito y decir que la violencia es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador (…) y si no pueden, que se hagan a un lado, que dejen el cargo”.

Salgado Macedonio llamó a los tres niveles de gobierno a “entrarle todos juntos para abatir el flagelo de la violencia”, la cual, dijo, “es resultado de la marginación, el olvido, el atraso y el desprecio de los gobiernos a la gente, al pueblo, sobre todo a los más pobres, a los más desprotegidos”.

