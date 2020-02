REPRUEBAN DIPUTADOS LA AGRESIÓN EN CHIAPAS CONTRA LA “CARAVANA SUR EN BUSCA DE LOS 43 DESAPARECIDOS”

Chilpancingo Gro; a 19 de febrero del 2020.- Diputados de la Comisión Permanente reprobaron las agresiones que sufrieron padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa por parte de agentes policiacos en Mactumatzá, Chiapas, el pasado 16 de febrero.

Lo anterior, a propuesta de la Comisión Legislativa Para el Caso Iguala, donde se menciona que como cada año los padres de los estudiantes desaparecidos participan en la denominada “Caravana Sur en busca de los 43”, misma que inició en esta ocasión en el estado de Chiapas, donde fueron agredidos por elementos policiacos, dejando como saldo a jóvenes, madres y niños heridos de gravedad.

Señalan que es inaudito e imperdonable el que la policía abuse de su poder y agreda a ciudadanos que hacen uso de su derecho a la libre expresión, ante lo cual se pronunciaron a favor de que se encuentre a los culpables del suceso y se les castigue con severidad, así como a cualquier otra autoridad que estuviese involucrada en la orden de desalojo.

En ese sentido hicieron un llamado a sus homólogos “de apoyo, solidaridad, que exige responsables, uno indignado, que no permitirá más injusticias, un llamado guerrerense que está harto de acciones de este tipo que denigran la libertad humana, esto es el México del cambio, uno, que no se verá realizado jamás si no existe unión entre todos los órganos de gobierno para exigir responsables, la severidad del castigo debe de estar a la altura de lo ocurrido, solo ahí encontraremos justicia”.

En el documento aprobado también se exhorta a las autoridades de Chiapas a recobrar el Estado de Derecho y establecer la armonía para garantizar la libre manifestación en la entidad.

Además, para que en el marco de sus atribuciones constitucionales lleven a cabo las investigaciones y protocolos correspondientes que permitan deslindar responsabilidades y emitir las sanciones correspondientes.

Al intervenir sobre el tema, el diputado Jorge Salgado Parra también condenó los sucesos y demandó castigo contra quienes incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, además de que se brinde la atención médica necesaria a las personas que resultaron heridas.

Acuerdos

A la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos se turnó un exhorto propuesto por el diputado Arturo López Sugía para que en el marco del Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática se coordine con las autoridades locales e intensifique su campaña de divulgación en las zonas indígenas y afromexicanas del estado, para promover una participación plena y efectiva de los habitantes.

Los diputados aprobaron también un exhorto a la Fiscalía General de la República y al Congreso de la Unión para que eviten y rechacen cualquier acción que motive la destipificación del delito de feminicidio en el Código Penal federal. Esta propuesta fue hecha por la diputada Guadalupe González Suástegui (PAN).

Para razonar su voto, intervino en este tema la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, quien a nombre del Grupo Parlamentario de Morena rechazó que se pretenda destipificar como delito el feminicidio.

Incluso, argumentó, este día la Secretaría de Gobernación convocó a los 32 Congresos del país para analizar el fenómeno y enfrentarlo como una política nacional, y agregó que cada Congreso tiene su propio Código Penal y lo que se busca es homologarlo para todas las entidades.

A propuesta de la diputada Mariana García Guillén (Morena), se aprobó un exhorto al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que instruya a quien corresponda a efecto de solucionar la problemática al interior del Instituto Tecnológico de Acapulco.

Por último, los legisladores acordaron realizar un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones para este jueves 20 de febrero.

