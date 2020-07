Regresa al Senado para respaldar a AMLO ante las embestidas de la oposición, aclara Félix Salgado

*No estará en una hamaca mientras la derecha golpea al presidente

Acapulco, Gro., 08 de julio de 2020. El senador Félix Salgado Macedonio se reincorporará a sus funciones legislativas para fortalecer al presidente Andrés Manuel López Obrador en la embestida que se viene por parte de la oposición.

Este miércoles, Salgado Macedonio notificó su reincorporación, tras pedir licencia el pasado 15 de mayo.

En entrevista, advirtió que vienen “tiempos difíciles” para López Obrador, quien en próximos días enfrentará “la mayor embestida” por parte de la derecha.

Explicó que su solicitud de licencia ocurrió en un momento de inactividad legislativa por causa de la pandemia de covid-19.

Ahora tomó la determinación de regresar a su escaño porque los próximos meses serán cruciales para el país.

“No van a estar golpeando al Presidente y yo voy a estar en una hamaca, ¿verdad?”, expresó.

Salgado Macedonio escartó que su regreso al Senado tenga relación con cualquier aspiración política que pueda tener par el próximo proceso electoral de 2021.

“Aún no son los tiempos, Morena apenas está en el proceso de renovar dirigencias, aún no tocan las campanas ni para precandidaturas, menos para candidaturas”, expuso.

Reconoció que su solicitud de licencia en el mes de mayo se interpretó como una estrategia para buscar la candidatura a gobernador.

Sin embargo, aclaró que esa acción fue “para estar presente como un ciudadano más, acompañando a los guerrerenses en los tiempos difíciles que se están viviendo”.

Este miércoles, con el anuncio de su reincorporación como senador, corrieron versiones de que se retira de esa aspiración.

Cuestionado al respecto, Salgado Macedonio respondió con una amplia sonrisa.

“No es momento de un candidato, no estamos en un momento electoral y yo estoy en un momento legislativo; yo soy como el sol: me voy, pero doy la vuelta. Solo voy a terminar mis tareas al Senado, que son muchas, y son importantes”, apuntó.

Dijo que es necesario estar en el Senado porque “el BOA (Bloque Opositor Amplio) quiere derrocar al presidente.

“Se organizan para bloquearle las iniciativas, y yo siento que tengo un gran compromiso con AMLO, un gran compromiso con la nación. Pedí licencia en un período en que no había actividad legislativa y regreso en un momento en que viene lo más difícil. No estoy pensando en mí, sino en el país. Yo me declaro lopezobradorista y sé que no debemos darle oportunidad a la derecha de que bloquee al Presidente”, expuso.

En cuanto al proceso electoral en Guerrero, para definir la candidatura a gobernador, dijo que, como todos los militantes, esperará a las definiciones que el partido haga.

“Que Morena defina en libertad, yo no voy a presionar ni dividir, al contrario, debemos estar unidos y preparados todos para ganar las batallas de Morena”, señaló.

También aclaró que su regreso al Senado será en la fracción de Morena “porque yo soy morenista de corazón”.

