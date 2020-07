Reforzar las medidas sanitarias para no regresar a semáforo rojo, piden las autoridades a la población

*“Todos estamos inmersos en la lucha contra esta pandemia”, insta Bravo Abarca.

Acapulco Gro; a 23 de julio del 2020.- Al presentar la actualización de la evolución de la pandemia del COVID-19 en el estado, el responsable de Salud en el estado, Carlos de la Peña Pintos, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés coincidieron en su llamado a todas y todos a poner la parte que le corresponde para evitar que siga subiendo el número de contagios, principalmente con el uso del cubrebocas, respetando la sana distancia y evitar movilidad.

En su intervención, Bravo Abarca enfatizó que le gobierno de Guerrero en una suma de esfuerzos continúa las estrategias implementadas en los nosocomios y con la suma de esfuerzos de todas las dependencias del Gobierno del Estado, Federación y municipales con acciones de sanitizacion y concientización, se ha logrado equilibrar la ocupación hospitalaria en todas las regiones de Guerrero.

Adelantó que por instrucciones del mandatario estatal Héctor Astudillo, dependencias de los tres niveles de gobierno en coordinación con los ayuntamientos municipales intensificarán las acciones para contender brotes, siendo prioritarios los municipios donde se han detectado más contagios y aumento de movilidad en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.

En Acapulco, se anunció que además de sus 66 filtros en accesos de playas, se sumarán a la supervisión en 35 puntos de alta concentración para constatar y asegurarse que apliquen los protocolos de salud, además de otros filtros de información, con apoyo de SEDENA y policía Federal, en la entrada de Acapulco, en el kilómetro 22, Bajos del Ejido, en la Caseta de la Venta, en Tres Palos, en Lomas de Chapultepec, principales accesos al puerto guerrerense, evitando con ello más contagios.

“Todos estamos inmersos en la lucha contra esta pandemia, indicando que, tras unas reuniones, convocada por Astudillo Flores, los alcaldes y sectores económicos de Chilpancingo e Ixtapa-Zihuatanejo se sumarán al compromiso de Gobierno de Guerrero, para seguir aplicando las medidas sanitarias y de concientización, principalmente, en sus comercios, restaurantes y hoteles para hacer contención al aumento de casos positivos en sus ciudades.

“Lo primero es cuidarnos para no regresar a semáforo rojo”, fue contundente Lührs Cortés al insistir poner práctica permanentemente las medidas de salud, para seguir con la reactivación de actividades no esencial, y no seguir mermando la economía de decenas de familias que se dedican, principalmente, al sector turístico. Sumándose así al esfuerzo que se realiza desde la administración estatal diariamente en la entidad, para evitar colocarse en rojo en el semáforo de riesgo.

En su turno, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en Guerrero la cifra de casos positivos acumuló hasta este día los 9 mil 575 distribuidos en 78 municipios y mil 280 defunciones.

En las últimas 24 horas, se registraron 129 casos nuevos, siendo los municipios Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Pungarabato, Iguala y Taxco, los que concentran el 86 de casos activos En total están hospitalizadas 286 personas, de estas 44 están intubados y el porcentaje de ocupación 35 por ciento de todo el sector.

En Acapulco se tiene un 43.4 por ciento, mientras que Chilpancingo el 30.6 por ciento y Zihuatanejo el 10.8 por ciento. La federación reporta a Guerrero en el lugar 22 a nivel nacional en la ocupación de camas con el 35 por ciento, esto a pesar de que hace dos meses ocupó el primer lugar. Guerrero ubica en el lugar 21 en cuanto a ventiladores, pues se tiene una disponibilidad del 37 por ciento.

