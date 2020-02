Redes Sociales Progresistas realiza con éxito la asamblea estatal 22

/ 119

*A partir de hoy, se marca una nueva era para Colima: José Fernando González Sánchez.

*El INE verificó la afiliación de más de cuatro mil simpatizantes.

Colima Col; a 15 de febrero de 2020.- Este sábado Redes Sociales Progresistas realizó la asamblea estatal número 22, que fue encabezada por el presidente de la organización, José Fernando

González Sánchez, y en la que el Instituto Nacional Electoral verificó la afiliación de más de cuatro mil simpatizantes.

González Sánchez al agradecer a los colimenses su participación y compromiso, dijo que a partir de hoy se marca una nueva era para Colima y

México.

“Trabajaremos por el progreso de México y Colima. RSP son las siglas del progreso, del cambio, queremos representarlos, no llevaremos a cualquier persona al poder. No vamos a ser siglas que acompañen a cualquier personaje, no somos cualquier sigla, somos las siglas del progreso y del cambio que representa la solución a sus problemas”, afirmó.

Por su parte, Edgar Iván Morentin Ramírez, coordinador estatal de Redes Sociales Progresistas, puso a consideración los documentos básicos, estatutos, programa de acción, así como la declaración de principios, los cuales fueron aprobados por los asistentes, por unanimidad.

Antes de concluir el evento, el presidente de Redes Sociales Progresistas, José Fernando González Sánchez tomó protesta a las y los delegados que participarán en la Asamblea Nacional, que se realizará en los próximos días.

Previo a la Asamblea Nacional, Redes Sociales Progresistas tiene programada la realización de diversas asambleas estatales.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts