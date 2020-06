Reconoce Subsecretario López Gatell a Gobernador Astudillo por ampliar capacidad hospitalaria ante Covid-19 en Guerrero

*Preside Gobernador Astudillo Flores Mesa de Coordinación para la Paz

Chilpancingo Gro; a 09 de junio del 2020.- El Gobernador Héctor Astudillo Flores, compartió a la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, el reconocimiento que hizo el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, respecto a la coordinación con la Federación y las acciones emprendidas en Guerrero frente a la contingencia sanitaria del Covid-19 en la ampliación de la capacidad hospitalaria e integrar nuevas unidades de Salud y personal como el CRIT Teletón Acapulco.

“Agradezco a todos los que han venido colaborando y que están en esta Mesa de Coordinación Estatal a partir de este comentario que vale la pena compartir, decirles que las cosas no han sido nada sencillas pero el camino no va mal, es difícil, pero no va mal y compartimos este reconocimiento que hizo el doctor Hugo López Gatell”, expresó Astudillo Flores.

Durante la sesión virtual, que preside todos los días, el Gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció el trabajo institucional de la Mesa de Coordinación Estatal con autoridades federales, estatales y mandos de las fuerzas armadas, Marina y Guardia Nacional, para atender la pandemia del coronavirus, así como las acciones preventivas sanitarias, cierre de playas, comedores comunitarios y reducir la movilidad para evitar el incremento desmedido de contagios.

“El Gobernador Astudillo, su Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, han estado muy prestos a seguir cooperando con las autoridades federales y también apoyando a las autoridades municipales para integrar nuevas unidades de Salud, entraron en función los planes DN-III y Marina y nuestra compañera Rocío Bárcena entró a la coordinación, ha sido productiva el trabaja qué se ha hecho ahí. Insisto, la respuesta de parte del Goberbador, de parte del Secretario de Salud y todo su equipo ha sido muy favorable”, reconoció el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

Al presidir la sesión que se realiza todos los días, ahora de forma virtual, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que en los municipios prioritarios se ha reducido el homicidio doloso en un 31.57%, en el período enero-junio del presente en comparación con el mismo período del año pasado.

La coordinación y suma de esfuerzos de las instituciones federales y estatales para garantizar la paz en la entidad fue reconocido por el mandatario estatal, y agradeció el compromiso de todos para alcanzar reducciones en el delito de homicidio doloso, entre los que destaca Acapulco con un 39.7%, Chilapa un 35.71%, Chilpancingo un 32.78%, Zihuatanejo un 17.3% y Taxco un 20.6%.

Al revisar la incidencia delictiva de las últimas 24 horas se reportó un homicidio en Acapulco y el robo de dos vehículos, los que investiga la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades. Además se evaluaron los esquemas de seguridad y vigilancia en los municipios de Cuetzala del Progreso, Malinaltepec y Leonardo Bravo en coordinación con la SEDENA y la Guardia Nacional.

En la sesión se revisó las acciones para garantizar que los hospitales del ISSSTE, IMSS, SEDENA y SEMAR, así como del sector salud del Gobierno del Estado que consta de nueve nosocomios en la entidad, garanticen la atención médica a los pacientes de COVID-19.

Por este motivo, el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que de las 664 camas que se instalaron únicamente para pacientes de Coronavirus existe una disponibilidad hospitalaria del 47%.



Asimismo, en el Hospital General de Acapulco hay una ocupación del 53.2%, en el Hospital de Renacimiento 54.3%, en el Hospital General de Chilpancingo es del 69.4%, en el de Iguala es de 20.8%, el de Taxco es 28.6% y el de Coyuca de Catalán es del 50%.

Estuvieron presentes, el Comandante de la Octava Región Naval, Almirante Francisco Limas López, el Comandante de la Novena Región Militar, General Miguel Hurtado Ochoa, el Delegado Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el Comandante de la 27 zona Militar, General Eufemio Ibarra Flores, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General Antonio Ramos Argüello, el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el Presidente de Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el vocero Roberto Álvarez Heredia, entre otras autoridades civiles y militares.

