Rechaza Pablo Amílcar Sandoval “Crecimiento patrimonial y ocultamiento de propiedad”.

Acapulco Gro; a 20 de julio del 2020.- El delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, rechazó tajantemente los señalamientos que le imputa el diario de circulación nacional “Reforma”, donde se denuncia un presunto crecimiento patrimonial y el ocultamiento de propiedad.

A través de una extensa carta que a continuación se reproduce, Pablo Amílcar Sandoval aclara puntualmente el origen de su patrimonio.

A LA OPINIÓN PÚBLICA,

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aclaración sobre la nota “Crece patrimonio y oculta propiedad”, publicada en el Reforma.

En relación con la nota publicada en la primera plana del diario Reforma, que me atribuye de forma errónea la

acumulación de propiedades, entre ellas “una finca en Acapulco”, preciso lo siguiente:

La propiedad a la que hace referencia Reforma, está incluida en mi declaración patrimonial y de intereses —conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas— tanto en la inicial como en las subsecuentes modificaciones. Aún más aparece en las declaraciones que he presentado con anterioridad a mi encargo como delegado del Gobierno de México en Guerrero. Mi declaración es pública y puede consultarse en el portal de Internet de www.declaranet.gob.mx donde están publicadas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. El patrimonio no “crece”, es el mismo que he declarado apegado a la ley antes de ser Delegado o Diputado y en este caso, que heredé y ha evolucionado de manera totalmente explicable. Ese inmueble es el fruto de décadas de trabajo de mi padre y mi madre. Además, hay que destacar que todos mis bienes los tengo antes de ocupar el cargo de delegado en Guerrero e incluso antes de ser Diputado local en el Estado de Guerrero.

Lamento el dolo con el que el diario Reforma maneja la información con el objetivo de desvirtuar la adquisición de mi patrimonio, faltando a la verdad sobre mi declaración patrimonial, pero sobre todo la falta de capacidad de investigar y cotejar datos, develando un claro intento por afectar mi imagen. Lo que sí consigue Juan E. Pardinas es poner en riesgo a mi familia publicando datos confidenciales y privados innecesariamente, en un afán que va más allá de lo periodístico.

En la misma nota se me señala como candidato a la gubernatura, y tal vez ello explica los ataques e intentos de desprestigio, pero quiero dejar claro que seguiré trabajando y no me distraerán del proyecto de la Cuarta Transformación en Guerrero. Una y otra vez intentan establecer que quienes trabajamos por la 4T somos iguales a ellos y para ello no les queda otro camino que la calumnia. Sin proponérselo, el golpeteo de estos medios de la derecha se volvió predecible.

A pesar de ello, estoy en la mejor disposición de contribuir a la labor informativa, la cual debiera ser apegada a la verdad, por lo que hago una invitación al director de ese diario a visitar y conocer esta casa a mis espaldas, en Acapulco, para que conozca mi forma de vida, la cual siempre ha estado bajo el escrutinio público.

Que no se equivoquen, en las grandes transformaciones es el pueblo el protagonista, no son los dirigentes, personajes públicos y menos los servidores públicos; por ello a pesar de sus esfuerzos desesperados no podrán detener la Cuarta Transformación de México.

Solicito a Reforma la publicación íntegra de este texto y que realice la cobertura de la conferencia de prensa que daré para desmentir la calumnia que han lanzado en mi contra. Le recuerdo que el derecho de réplica está garantizado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que es un deber para este medio de comunicación difundir mi respuesta con la misma publicidad que dieron a la nota difamatoria, es decir, colocada en primera plana y exactamente en el mismo espacio.

Atentamente

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros

Delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guerrero Acapulco, Guerrero, 20 de julio de 2020

