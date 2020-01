Rechaza el diputado Alberto Catalán que el expresidente de la Jucopo les dio recursos para gestoría.

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 16 de enero del 2020.- El diputado perredista y presidente de la mesa directiva en el Congreso Local, Alberto Catalán Bastida, negó que el ahora expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Antonio Helguera Jiménez, les entregó recursos que presuntamente se ahorraron para que realizaran gestorías en sus distritos.

A pregunta expresa, el legislador remarcó que “no han recibido un solo peso para ese u otro fin”, además de puntualizar que “es un tema complicado porque presuntamente se trata de un dinero que se ahorró”.

“Es algo que desconocemos realmente. Las declaraciones del diputado Helguera no se en que sentido las hizo, pero hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre eso. Hemos pedido al comité de administración que nos pueda informar con respecto a ese tema, ya que, hasta el día de hoy, no se ha informado oficialmente de cuanto fue ese ahorro”.

En declaraciones que ofreció en Acapulco, antes de la presentación del proyecto de remodelación que se llevará a cabo en el Parque Papagayo, el también presidente de la mesa directiva en el Congreso aseguró que tanto él como la bancada del PRD, se han mantenido respetuoso del conflicto interno que mantienen los diputados de Morena, y aseguró que, a pesar de esa situación, “no existe riesgo de que se registre una parálisis legislativa derivado por dicho conflicto”.

“No hay ningún problema en eso, porque el trabajo realmente se hace en las comisiones, ya que ahí es donde se dictamina y después los asuntos pasan al pleno, y por eso no creo que esto pueda ocasionar una parálisis, sino que al contrario lo que se esta ocasionando es que empecemos a trabajar como se venía haciendo anteriormente”.

El diputado Alberto Catalán Bastida menciono que espera que “haya voluntad” por parte de los legisladores de Morena, para que a la brevedad resuelvan su conflicto interno, y el Congreso del Estado ya no sea “el ojo del huracán” en cuanto a los temas políticos.

“Nosotros estamos para resolver los problemas y no para agudizarlos. Debemos anteponer el bien de los guerrerenses, el bien parlamentario y dejar atrás o dejar a un lado los intereses personales o de grupo o políticos”.

Finalmente señaló que esperaran que los órganos de control y de transparencia en el Congreso, sean quienes les den una amplia información sobre el manejo financiero de la anterior administración de la Jucopo que encabezo el diputado Antonio Helguera.

