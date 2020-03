Propone López Sugía sustento legal para sesiones virtuales ante Covid-19

*El trabajo legislativo debe seguir adelante sin exponer a los trabajadores del Congreso a contagios, afirma

Chilpancingo Gro; a 31 de marzo del 2020.- El diputado Arturo López Sugía entregó al Congreso de Guerrero una iniciativa para dar sustento legal a las sesiones virtuales para evitar riesgos de contagio de Covid-19 entre los trabajadores del Poder Legislativo y no caer en parálisis.

En su iniciativa de de Decreto por la que se reforma el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 23 plantea que se pueda sesionar de manera virtual en periodos de contingencia ambiental o sanitaria con la aprobación de las dos terceras partes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

En su escrito López Sugía expresa que el Congreso de Guerrero no puede ser ajeno al problema mundial que se vive y que sería inaceptable que no contara con un plan de emergencia para no incurrir en una parálisis.

En entrevista al respecto destacó que la labor legislativa está considerada además entre las que no deben suspenderse en este periodo de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de Covid-19 que declaró ayer lunes el Gobierno de México.

Mencionó que su propuesta “es que este Congreso sea capaz de enfrentar crisis como la que hoy vivimos, configurar un parlamento de futuro, un parlamento preparado, con opciones, con vías, que su funcionar no se entorpezca por una pandemia y que sobre todo sea responsable en cuanto a las medidas mínimas de salubridad requeridas para evitar contagios; problemáticas extraordinarias requieren medidas extraordinarias”.

El representante de Movimiento Ciudadano dijo además que ya hay en el mundo sesionando de forma digital Congresos como el de Argentina, Colombia y Estados Unidos.

“En México, medidas similares en congresos locales ya se han desarrollado, el Congreso Federal, el de Coahuila y el de Chihuahua han sido puntuales a la cita con la modernidad, seamos conscientes, si bien estamos tomando bastantes medidas para evitar el contagio, ya lo dijo bien el Sub Secretario de Salud, la mejor manera de evitar contagio es quedarse en casa, no hay necesidad de poner en riesgo la salud de empleados del Congreso”.

Por lo que propone modificar el artículo 54 de la Ley Orgánica para dar sustento a las sesiones virtuales, para lo cual se agregaría una fracción séptima que establecería:

“Serán virtuales aquellas sesiones que, por motivos extraordinarios derivados de fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, impida a las y los Diputados reunirse físicamente en el recinto; solo se podrán llevar a cabo previa autorización de las dos terceras partes de la Junta de Coordinación Política”.

También que la Secretaría de Servicios Parlamentarios sería la encargada de designar el medio electrónico idóneo para llevar a cabo la sesión, así como la conducción de la misma.

