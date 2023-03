Propone Alex Enciso que embarazos en menores de edad sean atendidos por las autoridades

Anuncio

Por Ángel García Navarro

Hidalgo.- Derivado del incremento de embarazos en menores de 18 años de edad, el legislador de la bancada del PRI en el Congreso de Hidalgo, Alejandro Enciso Arellano, propuso una adecuación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la entidad.

La finalidad de esta adecuación a la ley de los derechos de niños y adolescentes es evitar posibles actos constitutivos de delito “El embarazo en niñas y adolescentes, además de ser un problema de salud pública y de violación a derechos humanos, también casi siempre es producto de abuso sexual y constituye una dolorosa realidad” manifestó Enciso Arellano.

Mencionó que el embarazo y la maternidad infantil suceden por diversas causales, sin embargo, dijo, la violencia sexual puede ser determinante y una posible causa principal del embarazo en niñas, y se da cuando una persona obliga a otra a realizar una actividad sexual no deseada, es decir, no existe el consentimiento y, por la edad que ostentan las menores, el otorgamiento de éste puede ser ambiguo y no válido.

Expuso que, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el embarazo en niñas está estrechamente relacionado con la violencia y coacción sexual, pues las menores de 14 años no deciden de forma premeditada tener relaciones, sino que existe un nulo poder de decisión por circunstancias fuera de su control.

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud menciona que, en algunos contextos, el embarazo y la maternidad a temprana edad son consecuencia de que las niñas hayan establecido una relación con un varón de 6 a 15 años mayor que ellas, lo que demuestra una relación inequitativa en la capacidad de decisión y en el ejercicio del poder.

“Además, el embarazo en niñas y adolescentes pone en peligro su vida y afecta gravemente su salud. Mi deber como padre de familia, como ciudadano, como legislador, es trabajar para que las niñas y adolescentes crezcan felices y se desarrollen libremente y en espacios seguros”, destacó.

De esta manera, la iniciativa en cuestión busca adicionar el artículo 119 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo, para que en los casos que se detecten embarazos de menores de 18 años, los servicios de salud den vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Hidalgo, a efecto de denunciar ante el Ministerio Público hechos en que se presuman conductas delictivas en contra de las niñas o adolescentes.

“Esta iniciativa se suma a nuestro deber de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para contribuir a prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, poniendo especial atención en aquellos casos donde se identifican señales de abuso sexual para proteger su derecho a una vida libre de violencia”, finalizó.