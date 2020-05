Prioriza Gobernador Astudillo medidas para preservar salud de los guerrerenses ante incremento de casos por Covid-19

Acapulco Gro; a 22 de mayo del 2020.- El Gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que su Gobierno realiza previsiones económicas ante efectos de la crisis que está provocando la pandemia del coronavirus, impulsando las medidas sanitarias como “Quédate en casa”, la ampliación de servicios médicos e infraestructura hospitalaria para atender casos de Covid-19 y ante esta pandemia, la prioridad es preservar la salud de los guerrerenses.

Al presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, acompañado del General Miguel Hurtado Ochoa, Comandante de la Novena Región Militar, el Almirante Francisco Limas López, Comandante de la Octava Región Naval Militar, así como de la alcaldesa Adela Román Ocampo y el Delegado Federal Pablo Amílcar Sandoval, el Gobernador Astudillo Flores, precisó que ante los 984 casos positivos acumulados de Covid-19, solo en los últimos 16 días, se registró en este rubro un 153 por ciento más de contagios en Guerrero.

Las acciones del Gobierno del Estado han sido cuidadas por el Ejecutivo Estatal para que no se mezclen cuestiones políticas, “trato de ser puntual, no salirme de esta ruta que me he trazado con el Gobierno Federal, con mis compañeras presidentas y presidentes municipales, con esta Mesa de Coordinación Estatal, yo creo que es complejo lo que viene, vamos a vivir momentos difíciles, pero fundamentalmente el tema es preservar la salud de los guerrerenses”.

El Gobernador Astudillo Flores llamó a priorizar la contratación de personal médico especializado y la ampliación de camas, monitores y ventiladores para pacientes COVID-19, mientras que se reportó que de las 488 camas que se dedican exclusivamente para atender a pacientes COVID-19 la disponibilidad alcanzó el 50 por ciento.

Adelantó que se valorarán las acciones para reactivar algunas actividades sociales en función de los números de contagios y fallecidos por COVID-19 e iniciar la nueva normalidad, sin poner en riesgo a la población.

El Secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que se procedió a sanitizar el penal de Ayutla ante los casos de coronavirus que se presentaron en el penal.

Acudieron a la sesión, el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General Antonio Ramos Argüello, en representante de la Secretaría de Marina y el Delegado de la FGR, Fernando García Fernández.

El Secretario de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el Presidente de la Coparmex Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, el Representante del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos, el vocero Roberto Álvarez Heredia, entre otros.

