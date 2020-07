Por primera vez entregan con criterio de género los premios al #MéritoJurídico2020, en Guerrero.

/ 56

Chilpancingo Gro; a 13 de julio del 2020.- Confirmando el compromiso del gobierno de Guerrero de trabajar para romper estereotipos de género y promover los derechos de las niñas y mujeres, por primera vez en esta entidad suriana, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó las preseas al Mérito Jurídico IX “Licenciado Alberto Vásquez del Mercado” y III “Licenciado Teófilo Olea y Leyva” con criterio de Igualdad de Género.

En un hecho inédito, por la situación que se vive actualmente por la pandemia de Covid-19 en el mundo, y en el marco de la conmemoración del “Día del Abogado”, el mandatario estatal hizo entrega de estos galardones, a través de sus redes sociales, en un evento coordinado por la Secretaria General de Gobierno que dirige Florencio Salazar Adame, donde reconoció la labor profesional de los licenciados en Derecho.

Astudillo Flores, indicó que la situación difícil generada por la pandemia en el mundo, ha derivado que se actúe con responsabilidad, sin embargo, no demeritaba no hacer un reconocimiento a este sector profesional de las actividades jurídicas “Porque es aquí precisamente en la cuna de los “Sentimientos de la Nación”, donde se dibuja y se traza al país. Por eso, dijo, el gobierno de Guerrero no quiso desaprovechar esta ocasión para rendir homenaje a ustedes, y a través de ustedes, a los licenciados Alberto Vásquez del mercado y Teófilo Olea y Leyva”.

Añadió que desde su administración, se busca todos los días ir propiciando la participación de la mujer con respeto a ellas y con reconocimiento a sus capacidades igual que al de los varones”, y de manera contundente, el mandatario estatal recordó el trabajo de los juristas Alberto Vásquez del Mercado y Teófilo Olea y Leyva, destacando Guerrero también tiene una gran fuerza en la historia.

En esta ceremonia oficial virtual de entrega de los Premios al Mérito Jurídico, Rogelio Parra Silva, Secretario Técnico del Consejo de Premiación, dio lectura a los nombres de los ganadores, a los profesionales de derecho María de la Luz Reyes Ríos y Agustín Lara Muñiz, que se hicieron acreedores del galardón “Licenciado Teófilo Olea y Leyva”, el cual se otorga a los abogados destacados en el libre ejercicio de su profesión, la academia y el estudio del Derecho.

Asimismo, se concedió el premio “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado”, que se concede a las y los abogados con servicios en alguno de los tres órdenes de gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o la docencia, el Consejo de Premiación al Mérito Jurídico acordó distinguir a los distinguidos abogados Maribel Solís Murga y Arturo Solís Pinzón.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts