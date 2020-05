Por motivos del Covid-19, podría aplazarse el inicio del proceso electoral 2020-2021 en Guerrero: Diputado Jesús Villanueva

Chilpancingo Gro; a 10 de mayo del 2020 (IRZA).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Jesús Villanueva Vega, no descartó el aplazamiento del inicio del proceso electoral 2020-2021, en caso de que la emergencia sanitaria por COVID-19 se prolongue.

Sin embargo, precisó que esa posibilidad no ha sido abordada por los coordinadores parlamentarios, “nosotros no hemos discutido ese tema, pero no escapa de una posibilidad que pudiera concretarse”.

Abundó: “no lo desdeño, no lo soslayo, pudiera darse el caso (de aplazar la fecha de inicio del proceso electoral). Es una posibilidad, pero aún no hemos discutido el tema en el Congreso”.

Incluso no descartó que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) “pudiera decretar un postergamiento de los procesos electorales locales” derivado del comportamiento que en ese momento registre la pandemia.

Sin embargo, Villanueva Vega explicó que el proceso tiene un margen de preparación, en cuyo tiempo se analizaría si hay condiciones para iniciarlo en la segunda semana de septiembre, como establece la ley electoral, o no.

“El proceso inicia en (la segunda semana de) septiembre, sin embargo, no es un plazo inamovible. Inicia con la preparación del proceso y es una serie de actos y actividades que realizan los órganos electorales”, dijo.

Cabe mencionar que, en la segunda semana de septiembre, de acuerdo con la ley electoral, se instalaría el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), así como los 28 Consejos Distritales. (www.agenciairza.com)

