PLANTEAN ENDURECER SANCIONES CONTRA MÉDICOS QUE SIN LA DEBIDA ESPECIALIDAD REALICEN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

/ 22

Chilpancingo Gro; a 26 de febrero del 2020.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias presentó una iniciativa de adiciones al Código Penal del Estado de Guerrero para imponer de uno a 6 años de semilibertad y de 50 a 300 días multa contra médicos que realicen intervenciones quirúrgicas sin tener la debida especialidad.

El legislador de Morena considera esta medida como necesaria debido a que en los últimos años se ha dado un sin número de quejas y denuncias de personas que han resultado discapacitadas o muertas a consecuencia de una inoportuna o inadecuada atención médica.

Cabada Arias precisó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Conciliación y Arbitraje Médico, una negligencia médica se produce cuando un prestador de servicios de salud comete un error o una omisión en determinado procedimiento que él ya conoce, causando daño al paciente, ya sea físico o sicológico.

Dijo que en los últimos años el Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido blanco de quejas y acusaciones de negligencia por haber realizado actos no apropiados o por no haber tenido la diligencia requerida para el caso particular; “es decir, no haber cumplido con los parámetros mínimos y estándares de conducta para enfrentar el caso y no haber cumplido con las normas técnicas de la profesión médica”.

Por ello, propone adicionar una fracción al artículo 331 del Código Penal del estado para establecer que se impondrá de uno a 6 años de semilibertad y de 50 a 300 días multa a quien teniendo la calidad de médico haga intervenciones quirúrgicas a sus pacientes sin tener la debida especialidad.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud para su análisis.

Iniciativas

El diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) propuso la creación de una Ley para la Prevención de las Adicciones, Rehabilitación y Reinserción Social para el Estado de Guerrero, con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate de las adicciones e inhibir la comisión de infracciones y delitos relacionados con el uso de sustancias tóxicas.

El legislador plantea que es urgente diseñar mejores y más articulados instrumentos, mecanismos y acciones de atención contra las adicciones, ante la evidente afectación que padecen los jóvenes, sobre todo los más necesitados, en todas las entidades, pero con mayor apremio en las zonas turísticas y marginadas del estado de Guerrero.

Dictámenes

En otros asuntos, los diputados aprobaron la licencia por tiempo indefinido de Isidora Carranza Cantú al cargo y funciones de síndica procuradora del municipio de Zapotitlán Tablas.

Acuerdos

La diputada Guadalupe González Suástegui (PAN) presentó un Acuerdo para que el Congreso del Estado autorice la celebración del “Primer Parlamento Abierto del Congreso del Estado de Guerrero por la Vida y la Dignidad de la Persona Humana”.

Por su parte, el diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) planteó exhortar al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y al director general del Instituto Tecnológico Nacional de México, Enrique Fernández Fassnacht, para que atiendan la problemática del personal directivo, académico y administrativo del Instituto Tecnológico de Acapulco.

Intervención

El diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI) hizo un llamado a sus homólogos para que asistan a las reuniones de Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de Seguridad Pública, de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Justicia, a efecto de desahogar diversos asuntos que les fueron turnados por la Mesa Directiva.

Mencionó que uno de los temas que apremia resolver es la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al Caso Iguala, lo cual no ha sido posible debido a la falta de quórum en las últimas reuniones convocadas.

