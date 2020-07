Pide el Senador Manuel Añorve la comparecencia del director de la CFE, no deben cortar la energía a quienes no puedan pagar, advierte.

/ 64

CDMX; a 09 de julio del 2020.- El Senador de la República, Manuel Añorve Baños, propuso durante su participación en la Sesión virtual, la comparecencia en el Senado del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para que de frente a la sociedad mexicana, se comprometa a no cortar el servicio de luz eléctrica a ningún usuario y que en conjunto, se pueda encontrar una respuesta a todos los que están pidiendo apoyo en estos momentos difíciles.

Añorve Baños, expresó que hace unas semanas, durante la fase 3 de la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad, ordenó el corte del servicio a más de 543 mil usuarios, que no pudieron pagar su factura de abril y mayo.

Sin embargo, aseguró que no es que no quieran pagar, es que no pudieron pagar, debido a que la pandemia los ha dejado sin ingresos.

Finalmente, el Senador por Guerrero, lamentó la falta de empatía de la CFE y del gobierno federal, para con las personas que en estos momentos viven una situación económica complicada y no pueden pagar por el servicio de luz.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts