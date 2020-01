Pide el diputado López Sugía transparentar proyectos que llevará Acapulco al Foro Mundial Urbano de Abu Dhabi

/ 46

*No se ha dicho qué ganarán los inversionistas y en cuántos años, dice el diputado pero apoya el viaje de la alcaldesa Adela Román a Emiratos Árabes porque busca solucionar problemas graves de Acapulco

Chilpancingo Gro; a 29 de enero del 2020.- El diputado acapulqueño Arturo López Sugía consideró que el viaje de la presidenta Adela Román Ocampo a la capital de los Emiratos Árabes es una oportunidad para dar solución a problemas graves de Acapulco como es el saneamiento de la bahía y la fuerte carga económica de la energía eléctrica para los sistemas de bombeo de agua potable, aunque ha faltado mayor transparencia hacia los acapulqueños en cuanto al esquema de inversión público-privada que se promoverá ante inversionistas en el Foro Urbano Mundial ONU-Hábitat.

“Hay que apoyar este tipo de acciones, se trata de proyectos que fueron seleccionados por un comité, con los que se está representando a México en un foro mundial y yo pienso que eso es ya suficientemente meritorio como para darle el respaldo, pero además son proyectos que beneficiarán a Acapulco, en los que se ve la voluntad y el esfuerzo por solucionar problemas graves y añejos que de lograrse, serán en beneficio de nuestro municipio”, expresó el legislador.

López Sugía dijo además respecto a la autorización del Congreso de Guerrero que será votada la próxima semana en la Comisión Permanente que “siempre valdrá la pena apoyar proyectos a favor del medio ambiente como es el caso de la granja solar que promueve el uso de las energías renovables y que sienta un precedente en el cuidado que todos debemos tener y exigir para cuidar nuestro entorno”.

Aunque agregó que le gustaría que hubiera mayor transparencia al respecto.

“Solamente se ha informado que se ganó un lugar para ir a conseguir inversionistas, que se trata de una granja solar y plantas tratadoras de aguas residuales, que Banobras aportará casi la mitad y en alguno de los dos proyectos será a fondo perdido, pero no informan la manera en que el inversionista va a recuperar su dinero, qué ganancia va a tener, de dónde la va a obtener y por cuántos años”.

Esa información es importante “y no se puede excluir de la socialización del proyecto como se ha estado haciendo al no hablar absolutamente nada de eso, y pienso que los ciudadanos acapulqueños tienen el derecho de saberlo y no se les ha dicho qué se le va a ofrecer a los inversionistas para que le entren. Ellos obviamente invertirán su dinero para ganar, no hacen altruismo y sobre eso tiene que haber mucha claridad”.

Pero consideró que es algo que Adela Román aún está a tiempo de informar y que por lo tanto no amerita que se le pudiera negar el permiso por parte del Congreso de Guerrero.

El también vocal de la Junta de Coordinación Política informó que la alcaldesa ya solicitó la autorización al Poder Legislativo como lo establece la Ley debido a que se trata de una ausencia mayor de cinco días, del 3 al 14 de febrero, y que será votado en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts