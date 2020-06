Pedirá Manuel Añorve Baños “cuentas claras” a funcionarios federales por su desinterés para atender la pandemia

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 24 de junio del 2020.- El senador guerrerense Manuel Añorve Baños, adelantó que pedirá a funcionarios federales una explicación “clara y precisa” por su desinterés para atender la pandemia generada por el Covid-19.

Detalló que, a partir de la próxima semana, volverán a realizarse las sesiones presenciales en la Comisión Permanente en el Senado de la Republica, y ahí tendrán que acudir tanto el Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, como el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, para que expliquen porque no han hecho prácticamente nada para ayudar a la gente más desprotegida durante todo el tiempo que lleva la pandemia.

Sobre la comparecencia de Torruco Marqués, el senador priista acuso que “prácticamente está desaparecido del mapa”, y que como titular de esa importante dependencia “no ha dado nada”, pues lo único que dijo durante toda la pandemia, es que regresaran los fines de semana largos, lo cual no es ninguna canogia “porque ya estaban”.

Menciono que en estos momentos en que se apresta el reinicio de las actividades dentro del sector turístico, los empresarios requieren de apoyos para poder reabrir sus negocios, pero Torruco Marqués hasta el momento no ha presentado un plan de recuperación para ayudar a este sector.

Durante una conferencia virtual que ofreció a periodistas de todo el estado la mañana de este miércoles, el senador Manuel Añorve critico al titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, porque no ha dado la cara ante los múltiples problemas que enfrenta la gente más desprotegida de todo el país, sobre todo en estos momentos en que la crisis económica provocada por la pandemia, impide que las familias puedan pagar los altos recibos por el consumo de energía eléctrica.

“Ya lo quiero tener en el senado para que explique porque no han bajado los costos de la luz. Porque siguen los cortes del suministro a las familias que no pueden pagar por el servicio, y porque no han diferido esos cortes para otros meses”, dijo.

En cuanto al subsecretario de salud Hugo López Gatell, el senador priista afirmó que “sigue dando bandazos todos los días con las cifras de la pandemia”, y lo único que ha generado hasta el momento entre los mexicanos es incertidumbre porque ni el mismo conoce los números reales sobre esa enfermedad.

“Lo único que hace López Gatell, es jugar con la salud de todos los mexicanos”, acuso.

Finalmente, Añorve Baños dijo que se opondrán rotundamente a la desaparición del FONDEN, porque sería muy irresponsable dejarles a los estados toda esa responsabilidad y la carga financiera que ello implica.

“Vamos a ver con lupa este tema del FONDEN. Ayer la naturaleza le volvió a mandar un mensaje al presidente sobre la importancia de tener vigente un programa como ese”, concluyó.

