Para un uso responsable de las playas, se instalan 78 módulos de orientación y revisión

/ 43

*Afrontan el estado y municipios turísticos con medidas seguras la apertura de playas en Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo

*Operan filtros sanitizantes para turistas que ingresan a playas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo

*Brigadas estatales, municipales y federales, verifican que bañistas usen cubrebocas, la sana distancia y el gel antibacterial

*Se verifica también con representantes del sector turismo los protocolos de sanidad en hoteles y restaurantes

Acapulco Gro; a 09 de Julio de 2020.- Con el fin de revisar acciones y protocolos para que se cumplan las medidas sanitarias en playas, acceso y actividades en la zona de arena, los tres órdenes de gobiernos de manera coordinada trabajan en los 78 módulos instalados para este propósito en los destinos turísticos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.

Tras la apertura de las actividades turísticas y de las playas el pasado 2 de julio, al colocarse Guerrero en color naranja en el Semáforo Nacional Epidemiológico, el gobierno estatal y los municipales acordaron desplegar un operativo conjunto a través de módulos o filtros instalados en los puntos de acceso a las playas.

Por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores y respetando las instancias de gobierno, 26 dependencias estatales y municipales serán las responsables de todos los filtros instalados, dónde efectúan operaciones en áreas y acceso a playas.

Distintas corporaciones como Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Federal, Estatal, Municipal y Turística realizan recorridos para supervisar que se cumpla con el aforo en restaurantes y la sana distancia en mesas, camastros y sillas, además de vigilar el consumo de bebidas y alimentos no permitidos en el área de arena, socializar las actividades esenciales permitidas y supervisar la afluencia en la playa.

En las zonas turísticas de Acapulco, desde Caleta hasta la zona Diamante, incluidas las playas de Puerto Marqués y Pie de la Cuesta, autoridades estatales y municipales mantienen un operativo conjunto desplazado en 66 puntos de acceso, donde se invita a los bañistas a respetar las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, la Sana Distancia y se aplica la toma de temperatura, esto a fin de evitar que los contagios por coronavirus se incrementen y las playas se vuelvan a cerrar.

Asimismo, se les invita a que sean grupos no mayores a tres personas, en el área de la playa no se puede ingerir bebidas alcohólicas ni alimentos, está prohibido el mobiliario. En el caso que no tengan cubrebocas se les está regalando.

En los puntos de acceso se nota la presencia de la Policía Turística de Acapulco quienes auxilian en los módulos de atención a fin de que la población se informe de las medidas sanitarias y los protocolos de acceso a las playas.

Por lo que respecta al binomio de playa en Azueta, en la bahía de Zihuatanejo se instalaron siete módulos sanitarios, en plata El Palmar de Ixtapa tres y en la Isla de Ixtapa dos más, haciendo un total de 12 filtros sanitarios.

En el caso de Ixtapa-Zihuatanejo, el personal de los módulos se coordina con las otras instancias de gobierno para realizar recorridos en la franja de arena e invitar a los usuarios respetar las medidas sanitarias, pues el interés de los gobiernos tanto municipal como estatal es que las playas no se vuelvan a cerrar ante el incremento de casos positivos a COVID-19.

Por su parte, la Secretaría de Turismo en el Estado, informó que se distribuirán más de 20 mil folletos al sector turístico de Guerrero para ser entregados en hoteles, así como lonas para concientizar de las medidas sanitarias y los protocolos establecidas en esta reapertura de actividades.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts