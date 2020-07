Pagan la quincena, bono de verano y la prima vacacional en la UAGro

Chilpancingo Gro, a 15 de julio del 2020.- La Administración Central de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) dispersó el pago de la primera quincena de julio, el bono de verano y la prima vacacional a alrededor de 5 mil universitarios, sin la aplicación de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Estos pagos se dispersaron a pesar de que el pasado 2 de junio el Consejo Universitario (CU) acordó por unanimidad que se realizaría el timbrado de la nómina para cumplir con la ley, y que los universitarios cumplieran con su contribución del ISR, como lo establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La integrante de la Comisión de Armonización de la UAGro, Berenice Illades Aguiar, sostuvo que la retención de este impuesto es una responsabilidad “y todos estamos obligados por la Ley, la Constitución y la Lay federal de trabajo a cumplir con los impuestos que nos toca pagar”.

Y dijo que si no se aplicó en esta quincena se debe a que el proceso del timbrado de la nómina no es sencillo, pero que es un “asunto de tiempo” porque el SAT está presionando para que se aplique.

Recordó que el llamado que hizo esta Comisión al Consejo Universitario y al rector Javier Saldaña Almazán, es a que se timbre ya la nómina, “y creemos que no solamente va a traer desventajas con la reducción de salario, sino que al estar cumpliendo correctamente con el pago de nuestros impuestos podemos tener deducibles de otras cosas y se pueden ver algunos beneficios”.

Aclaró que la UAGro sí está pagando impuestos, pero no está timbrada la nómina y no se ve reflejado en el SAT, “pero la universidad está pagando impuestos, nos los descuentan, pero si no se timbra no sabemos cuánto hay que pagar de impuestos”.

Del reciente encuentro con el gobernador Héctor Astudillo Flores, para tratar este tema, dijo que el rector está en gestiones para tratar de compensar de alguna forma lo que se pueda descontar a nivel federal y estatal, pero “todavía no nos dice algo concreto, está justo en eso y yo creo que cuando ya tenga alguna certeza lo anunciará”.

El martes por la tarde, el STAUAG informó a través de su cuenta de Facebook del pago correspondiente de la primera quincena de julio, el bono de verano y la prima vacacional, sin descuento del ISR.

“Lo anterior como resultado positivo de la gestión conjunta de los dirigentes sindicales; en el caso del STAUAG con Ofelio Martínez Llanes al frente y el rector Javier Saldaña Almazán, quienes contaron siempre con el respaldo de todas y todos los compañeros para acudir ante las instancias estatales y federales correspondientes”, señala textualmente la publicación firmada por el Comité Ejecutivo Central del STAUAG.

Por su parte, la Dirección de Administración Escolar, a cargo de Jaime Kahan Hernández, y los representantes de la Delegación del STAUAG, Víctor Manuel Santamaría Guzmán, y del Sindicato Administrativo, Virginia Cuenca de la Cruz, hicieron público un documento en el que manifiestan su apoyo al rector Javier Saldaña para el timbrado de la nómina.

También exigen al gobierno federal un mayor subsidio para la Universidad, la cuarta más grande en el país que menos recursos recibe, y en consecuencia sus trabajadores tienen el menor salario. (www.agenciairza.com)

