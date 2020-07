Padres de los 43 dan hasta el 7 de agosto para que la FGE detenga y extradite a Tomás Zerón

/ 80

CDMX; a 26 de julio del 2020.- Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace casi 6 años, dieron un ultimátum hasta el 7 de agosto próximo a la Fiscalía General de la República (FGR) para que extradite y presente a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), o de lo contrario radicalizarán sus protestas, porque “ya estamos cansados de tantas reuniones”.

Este domingo por la tarde, los padres encabezaron la Acción Global por 70 meses de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

En un mitin celebrado en el antimonumento que se ubica en Paseo de la Reforma, donde no habían asistido desde hace 4 meses por la pandemia del coronavirus, los padres, acompañados de normalistas de Ayotzinapa, de representantes de organizaciones sociales, llegaron de manera directa al lugar.

Con caretas protectoras y cubrebocas, se colocaron frente al antimonumento y el primero en participar fue don Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, quien, por un fragmento óseo encontrado en la barranca del Toro, en el municipio de Cocula, fue identificado por la FGR a través de un estudio de ADN en el extranjero.

Don Clemente recordó que a dos meses que se cumplan 6 años de la desaparición de sus hijos, la FGR le notificó que el resultado del examen de ADN, “concuerda con el de mis hijas y nosotros los padres”.

Agregó que seguirá ratificando su lucha para pedir la presentación con vida de los 43 muchachos desaparecidos, incluido a su hijo y crítico que la estrategia del gobierno sólo sea buscar restos en fosas clandestinas y no en búsquedas en vida, “andan con puros cuerpos encontrados, qué va a pasar con los demás jóvenes, como padre no voy a descansar hasta que haya castigo a los culpables”.

Rodríguez Moreno señaló como responsables de la desaparición de los jóvenes de manera directa al ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; al exgobernador, Ángel Aguirre Rivero; al ex Procurador, Jesús Murillo Karam y al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Dijo que los batallones 41 y 27 de Infantería de Iguala están involucrados en la desaparición, “no queremos cuerpos, los queremos en vida a nuestros hijos; hay 4 militares que no se les ha tocado, con ese coraje que tengo y que nunca se me va a acabar voy a seguir en esta lucha hasta saber qué pasó con mi hijo”.

Don Clemente señaló que todavía están inconformes porque no saben “cómo llegó ese fragmento (del que se cotejó el ADN y con concordó) a la barranca, me voy a mantener completo hasta que aparezca mi hijo, no tengo cuerpo, no tengo restos, es un fragmento de 2 gramos y queremos tener respuestas”.

Clemente Rodríguez señaló que no aceptaba en estos momentos recibir “un pésame porque no tengo a mi hijo completo, espero que la gente me entienda, voy a estar en paz hasta saber dónde está mi hijo y sus compañeros y hasta saber que todos los responsables estén en la cárcel, no queremos solo fosas, que se agoten todas las líneas de investigación”.

Agregó que le daban de plazo a la FGR para que realice acciones concretas con detenciones hasta el 7 de agosto, “queremos que vayan con todo y que el 7 de agosto ya haya responsables detenidos, quienes distorsionar la investigación y si no pueden extraditar a Tomás Zerón tenemos que ir a la embajada de Canadá para exigir que no lo protejan”.

La señora Cristina Bautista reiteró que siguen “desesperados por no saber dónde están nuestros hijos por culpa del gobierno anterior (Enrique Peña Nieto), no sabemos nada de ellos, nos mintieron, no hicieron las investigaciones bien, por culpa de ellos seguimos aquí en las calles; con el gobierno actual (de Andrés Manuel López Obrador) va avanzando, quisiéramos resultados ya, los responsables están libres, no hay detenciones, aquí estamos y que sepa el mundo entero que no nos vamos a rendir”.

Finalmente, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz aseveró que en el gobierno de López Obrador se reproduce lo que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, “solo reuniones y reuniones, exigimos que empiecen las detenciones ya; Tomás Zerón está en Canadá, hay ficha roja liberada por la Interpol y por qué no lo detienen, se supone que si tiene ficha roja debe ser detenido”.

Subrayó que, así como Tomás Zerón cometió acciones al margen de la ley en su actuación como autoridad, “es la misma responsabilidad de Jesús Murillo Karam y todo el gabinete de Seguridad, son los responsables de alterar el expediente, de manipular la investigación y condenarnos a vivir seis años en agonía, eso ni con su vida van a pagar el daño causado a las familias de los 43 estudiantes”

De la Cruz advirtió que, “si para el 7 de agosto no hay ningún detenido cambiaríamos nuestra estrategia de exigencia, ya llevamos varios meses de reuniones, pero no hay ningún detenido que nos dé la certeza de saber el paradero de nuestros jóvenes; que sea detenido Tomás Zerón lo más pronto posible porque es el orquestado de la verdad historia y el manipulador de la investigación”.

Finalmente agregó que también el movimiento de los padres de los normalistas desaparecidos, “vamos contra la corrupción en el Poder Judicial, si piensan los jueces que se van a hacer más ricos con el dolor de los padres, no nos van a detener”. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts