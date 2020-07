“No son tiempos de buscar votos, sino de ayudar a la gente”, dice Evodio Velázquez al presentar las “Caravanas Evoluciona”.

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 15 de julio del 2020.- El presidente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, dejó en claro que “no son tiempos para buscar votos, sino de ayudar a la gente”, al presentar el arranque formal de las “Caravanas Evoluciona”, con las cuales se pretende llevar productos de primera necesidad, a los habitantes de los 81 municipios que tiene Guerrero.

Durante una amplia conferencia de prensa virtual que ofreció a medios de comunicación, Velázquez Aguirre convocó a los políticos de todos los partidos para que ayuden a la gente y se pueda superar la crisis económica que se ocasiono por la pandemia del Coronavirus.

Detalló que las “Caravanas Evoluciona” están respaldadas por todos los integrantes del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), donde se encuentran 10 alcaldes, 5 diputados locales, regidores, empresarios y miembros de la sociedad civil, quienes han aportaron parte de sus ingresos personales para financiar este noble proyecto que llevará alimentos como carne, huevo, arroz y frijol entre muchos otros más, a precios subsidiados hasta con un 50 por ciento de descuento.

Sobre la posibilidad de que esta acción pueda interpretarse como una actividad política que lo posicione como aspirante a la candidatura por el PRD al gobierno de Guerrero, el ex alcalde de Acapulco fue contundente al señalar que, “prefiere que lo critiquen por hacer algo, que por no hacer nada”, sobre todo porque “no es algo nuevo que no haya hecho antes”, ya que recordó que este programa es una ampliación de las llamadas “Tienditas Ahorradoras” con las cuales se benefició a muchas familias de bajos recursos en la gran mayoría de las colonias y comunidades de Acapulco.

“Insisto, lo que la gente necesita en estos momentos es recibir toda la ayuda posible, sin importar quien se las brinde. El gobierno hace su esfuerzo, pero no es suficiente, y por eso las “Caravanas Evoluciona” van a apoyar a las familias de los 81 municipios llevándoles productos subsidiados sin importar de qué color partidista sean”, dijo.

En otros temas, el dirigente del FADG lamentó que no solo haya retrasos en la entrega del fertilizante gratuito a los campesinos, sino que más de cien mil productores del campo quedaron fuera del Padrón de beneficiarios para recibir este insumo durante el presente ciclo agrícola, lo cual proyecta un incremento en el déficit alimentario que tiene la población en Guerrero.

Asimismo, destacó que aprovecharan la visita a los 81 municipios del estado, para recabar más firmas en apoyo a la solicitud para que la CFE baje las tarifas por el consumo de energía eléctrica, y además se fortalezca el amparo que solicitaran ante los tribunales federales cuando reinicien sus labores en agosto próximo.

Sobre la posibilidad de que el PRD confirme una alianza con el PRI para encarar los comicios del próximo año, el expresidente municipal de Acapulco indicó que su partido debe apostarle primero a integrar una “gran alianza ciudadana” que le permita reposicionarse como la mejor opción de gobierno en el estado, y posteriormente analizar qué proyectos coinciden con su plataforma política y en base a eso considerar la posibilidad de caminar juntos con otros partidos.

