“No son tiempos de alborotarse, ni distraerse”, insistió el rector Javier Saldaña ante opiniones que lo ubican como candidato al gobierno de Guerrero

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 12 de febrero del 2020.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, reiteró que “no son tiempos para alborotarse, ni distraerse”, luego de que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lo ubicara como uno de los posibles candidatos de este partido al gobierno de Guerrero.

En declaraciones que ofreció luego de abanderar a los equipos de la UAGro, que competirán en los Juegos Clasificatorios Universitarios rumbo a la CONADEMS, Saldaña Almazán, insistió en que, “son tiempos de trabajo y de ayudar al presidente haciendo actividades deportivas, de investigación, de innovación y de docencia”.

“También tenemos que ayudar al gobernador, porque no creo que sea gracioso que alguien ande atravesándosele. Yo creo que son tiempos de trabajo, y aunque para mi es una distinción, no me distraigo con eso porque hay muchas cosas por hacer en la Universidad que son muy relevantes como de gestión y consolidación”.

Aseguró que por el momento esta “muy concentrado” en lo que será su informe de labores como responsable de la máxima casa de estudios en la entidad, y aunque ha tenido varios acercamientos con diversos partidos políticos, “solo platica con ellos, pero no para encabezar un proyecto político, sino como coadyuvar desde la Universidad y de manera institucional y neutral para que se fortalezcan ellos”.

-¿Pero no le cierre la puerta a una posible candidatura en el 2021?

– “No lo hemos pensado porque esto es una decisión de equipo, y aunque ayer estábamos reunidos cuando llegó esa noticia, acordamos seguir trabajando y no distraernos, porque nuestro objetivo es presentar el informe que tenemos en puerta y seguir consolidando la institución”, dijo.

Saldaña Almazán puntualizó que entre los temas pendientes que tiene para resolver de manera inmediata esta el tema del subsidio que no ha llegado a la UAGro, así como el pago de la quincena a los trabajadores, por lo que “no se puede andar distrayendo con esas cosas, ni atravesándosele a nadie”.

Finalmente señaló que una vez que presente su ultimo informa de labores, arrancará de lleno el proceso para renovar la rectoría de la máxima casa de estudios en la entidad, estimado que pueda lograse integrar una candidatura de unidad, para que pueda haber continuidad en los trabajos y avances que se han logrado al interior y exterior de esta institución de educación media y superior.

