No son actos proselitistas las Caravanas Evoluciona, asegura Evodio en Tierra Caliente

Coyuca de Catalán Gro; a 17 de agosto de 2020.- El dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense, Evodio Velázquez Aguirre, durante su visita a la Tierra Caliente descartó que las Caravanas Evoluciona sean actos proselitistas, ya que aseguró “este es un momento de emergencia y lo que hacemos no es de ahora sino de siempre, llevamos 4 meses, casi toda la pandemia, tratando de ayudar de una u otra forma.”

Agregó que no tiene banderas partidarias y “si ustedes ven no traemos banderas ni logos, no tenemos la intención de venir más que para ayudar en lo que modestamente podamos, hoy se ha convocado al pueblo en general y no a simpatizantes de uno u otro color, hoy pareciera grotesco que se haga algo de esta naturaleza, pero también puede confundirse y los políticos muchas veces pueden ser criticados por el tema de salir a ayudar, yo prefiero que me critiquen por ayudar a que me critiquen por estar sentado en la comodidad.”

Este fin de semana las Caravanas Evoluciona recorrieron los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato, entregando a familias de escasos recursos productos de la canasta básica a bajo costo, insumos de sanitización y fertilizante.

Durante el primer evento en las Cruces, comunidad de Coyuca de Catalán, de donde eran oriundos los abuelos y el papá del exalcalde porteño; se atendieron en su mayoría a amas de casa y adultos mayores, a quienes Velázquez Aguirre regaló los productos de la denominada “Tiendita Ahorradora”, como arroz, fríjol, huevos, gel antibacterial y cubrebocas.

Por la tarde las Caravanas Evoluciona, encabezadas por la diputada perredista Perla Edith Martínez, atendieron a pobladores de Ajuchitlán del Progreso y de la comunidad de Tanganhuato, perteneciente a Ciudad Altamirano. Finalmente, el exalcalde porteño informó que las Caravanas Evoluciona estarán el próximo fin de semana en la zona Centro de Guerrero.

