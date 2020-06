“No hay felicidad cuando se tiene hambre”, dice el diputado perredista Bernardo Ortega

Chilpancingo Gro, a 21 de junio del 2020 (IRZA).- El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, convocó a evitar la “polarización” y su posible utilidad con fines electorales, pues señaló que la pandemia del COVID-19 “requiere una visión empática y solidaria” para enfrentar sus efectos.

“Por eso es necesario reiterar el llamado a la unidad haciendo sinergias. La polarización y su posible utilidad con fines electorales deba evitarse”, dijo el legislador local a través de su cuenta de Facebook.

“La regla general del ‘divide y vencerás’ no siempre tiene los resultados deseados, sus consecuencias también pueden ser devastadoras cuando se salen de control”, agregó el líder parlamentario perredista.

Consideró que la tranquilidad de la vida, la salud, el trabajo y una vivienda digna no deberían ser deseos ni sueños de los mexicanos, sino una realidad, “pero estas carencias se ahondarán si nos polarizamos”.

“Pensar que en nuestro mosaico social solo hay culpables y víctimas, malos y buenos, ricos y pobres, no nos conduce a nada nuevo y menos bueno”, insistió.

En ese sentido Ortega Jiménez llamó a las fuerzas políticas a hacer “sinergias” en el sentido estricto de la cooperación y trabajo en común para un mejor rendimiento y efectividad a favor de los guerrerenses.

Consideró también esencial la unidad de los tres niveles de gobierno, “tenemos que unificar las voluntades en torno a un objetivo debidamente delimitado: planear y programar modelos que busquen erradicar los problemas señalados y que impiden el desarrollo, el bienestar y la felicidad de los mexicanos”.

Opinó que los mexicanos y especialmente los guerrerenses no pueden hablar de felicidad “cuando no se tiene un techo donde guarecerse, cuando estás desempleado y no puedes comer ni darles de comer a los tuyos”.

“México es un gran país, noble y sumamente solidario, pongámonos a la altura de su historia y atendamos sus verdaderas necesidades. Solo necesitamos hacer sinergias y no polarizarnos, por el bienestar de todos los mexicanos y de los guerrerenses”, agregó. (www.agenciairza.com)

