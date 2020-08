No busco estar en una boleta electoral en el 2021: Miguel Ángel Piña Garibay

Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 27 de agosto del 2020.- El director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en Guerrero, Miguel Ángel Piña Garibay, aseguró categóricamente que, “no busca estar en una boleta electoral durante el 2021, porque su compromiso es sacar adelante la responsabilidad que tiene como funcionario del gobierno estatal”.

En entrevista virtual con los integrantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, Piña Garibay reiteró que su interés es “concluir de la mejor manera la responsabilidad que le encomendó el gobernador Héctor Astudillo, y que dependerá solo de él (gobernador), si decide que continúe o no al frente de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad.

“No me veo renunciando a mi cargo para irme a buscar una participación política. En este momento no tengo ninguna aspiración a competir por algún cargo. Sin embargo, si se decide que ya no continué con mi labor, entonces analizare a quien apoyo durante el próximo proceso electoral”.

Sobre el tema del transporte y su afectación durante esta pandemia del Covid-19, el funcionario estatal señaló que la gran mayoría de los integrantes de este gremio entendieron la importancia de acatar las medidas sanitarias que se decretaron para frenar la cadena de contagios, aunque reconoció que “no ha sido nada fácil para la autoridad” encausarlos para cumplan con estos requisitos de la nueva normalidad.

Descartó que sea necesaria la instrumentación de una ley que sancione a quienes no utilicen cubrebocas, gel antibacterial o guarden la sana distancia cuando utilizan el transporte público, porque ese tipo de acciones no deben estar condicionadas a la aplicación de sanciones, sino que debe imponer el sentido común de las personas.

Con su acostumbrado interés por atender las inquietudes de los usuarios, el director general de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad en Guerrero, Miguel Ángel Piña Garibay, dio respuesta a diversos cuestionamientos que ciudadanos realizaron a través de las diversas plataformas “On Line” que realizaron la transmisión en vivo de manera simultánea.

Pidió a los usuarios del transporte público que denuncien directamente cualquier anomalía que observen sobre la prestación de este servicio, ya que esa es la única manera en que ellos, como autoridad, podrán aplicar las sanciones correspondientes a todos aquellos transportistas que no cumplan con el compromiso de ofrecer un servicio de calidad y oportuno.

