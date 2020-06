No bajar la guardia y mantener las medidas preventivas piden a guerrerenses ante el aumento de contagios por Covid-19

*Guerrero está en rojo, en Guerrero hay que seguir con la sana distancia, en Guerrero hay que seguir quedándose en casa: De La Peña Pintos

*En los últimos 32 días se han registrado 2,580 nuevos casos por coronavirus.

*Más de 12,500 raciones de comida se han distribuido junto a Sedena y Semar, en varios municipios de Guerrero con los #ComedoresComunitarios.

Chilpancingo Gro; a 08 de junio del 2020.- Ante la prevalencia en Guerrero del semáforo rojo por la contingencia del Covid-19, el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, llamó a la población guerrerense a tomar con responsabilidad este asunto y mantener las medidas de prevención como la sana distancia y quedarse en casa, para disminuir la movilidad y detener la incidencia de contagios y decesos.

El funcionario estatal, a quien acompañaron el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo y la directora de Comunicación Social, Erika Lorena Lührs Cortés, dijo que no debemos bajar la guardia porque los casos se incrementan considerablemente, debido a que muchas personas se niegan a hospitalizarse o llegan tarde al nosocomio. Dijo que es bueno contar con camas para los pacientes que así lo requieren, pero que lo mejor es cuidarnos, tomar el caso con seriedad y no tener que ser hospitalizados.

De manera especial, De la Peña Pintos exhortó a los presidentes municipales a sumarse a estas de prevención, tomando medidas responsables en los mercados y sitios de alta concentración de personas, porque la incidencia de contagios está al alza, y mientras no haya un control sobre éstos, no podrá cambiar el color del semáforo sanitario en Guerrero y, por consiguiente, no podremos volver a la normalizar a corto plazo.

En su reporte técnico, dijo que en Guerrero existen 2,580 casos confirmados, 1,448 sospechosos, 1,928 negativos y 383 defunciones, además de 1,647 pacientes recuperados y 550 casos activos de un total de 5,956 estudios realizados, con 61 municipios con casos positivos, quedando sólo Juchitán, en la Costa Chica del estado, sin contagios ni vecindad.

Agregó que, a nivel nacional, el estado de Guerrero ocupa el lugar número 11 por número de casos y que en los últimos 32 días, se han registrado 2,580 nuevos casos y 383 defunciones y que de las 664 camas Covid que tiene el Sector Salud en la entidad, están ocupadas 354, de cuyos pacientes 216 se encuentran estables, 90 en situación grave y 48 intubados en estado crítico, destacando que el grupo de personas mayores de 60 años se presentan más decesos, con 236.

De manera especial, indicó que el municipio de Acapulco encabeza el número de casos positivos con 1,640 y 181 defunciones: Chilpancingo con 252 casos y 35 decesos; Iguala de la Independencia con 143 y 59 fallecidos; Taxco de Alarcón con 59 y 21 decesos, y Tlapa de Comonfort con 61 y 11 personas fallecidas.

Por su parte, el secretario der Administración y Fianzas, Tulio Samuel Pérez Calvo indicó que el gobernador Héctor Astudillo Flores atendió una reunión virtual con presidentes municipales, donde se abordaron diversos temas, entre ellos, lo relacionado a la contingencia del Covid-19. También dijo que al momento funcionan 10 comedores comunitarios, donde se sirven 12 mil 500 raciones por día.

Asimismo, reiteró que se analiza la apertura de negocios no esenciales, que no será posible en tanto el semáforo sanitario se mantenga en color rojo, y reiteró que el personal del gobierno del estado no ha reanudado labores y que lo harán hasta que las condiciones sanitarias lo permitan y que solo se abrieron algunas ventanillas para la recepción de documentos, así como 6 oficinas recaudadoras.

