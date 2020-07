Ninguna posibilidad que Ricardo Taja sea candidato por el Partido Verde en 2021: Karen Castrejón

/ 289

*Estamos listos para contender con candidatos propios para los Ayuntamientos, puntualizó

Chilpancingo Gro, a 29 de julio del 2020.- La dirigente estatal del Partido Verde en Guerrero, Karen Castrejón Trujillo, confirmó que el instituto político contenderá en el próximo proceso electoral con candidatos propios en los municipios del estado, buscando privilegiar a militantes con trayectoria dentro del Verde Ecologista.

En lo correspondiente a la elección de Diputados Federales, corresponde al CEN del Verde resolver de qué manera el Partido va a participar, y al Comité Ejecutivo Estatal corresponde decidir sobre las elecciones locales.

“La definición si vamos o no en alianza en distritos federales, es facultad de la dirigencia nacional y es a partir de esta decisión que nosotros en Guerrero podremos realizar una alianza con otros partidos en la elección a Gobernador y a Diputados locales”

Detalló que han sido constantes las reuniones de los comités estatales con la dirigencia nacional para analizar el tema electoral de cada entidad rumbo a las elecciones 2021.

“Justamente acabamos de tener una reunión con nuestro dirigente nacional, Diputado Carlos Puente Salas, así como con el Diputado y coordinador de diputados federales Arturo Escobar y Vega, quienes nos han dado luz verde para no hacer alianzas en municipios y buscar contender bajo nuestra propia fuerza electoral, inclusive es una situación que se buscará lograr en todos los estados”.

Sobre las publicaciones en redes sociales de la posibilidad de abanderar a Ricardo Taja, excandidato al gobierno de Acapulco en el proceso del 2018, Karen Castrejón fue enfática en decir que no hay posibilidad de que eso suceda.

“Quiero dejar en claro que, así como existen algunos militantes del verde con trayectoria destacada dentro del partido que desean abanderar al Verde en Acapulco, también hemos tenido reuniones con algunos actores políticos y representantes de la sociedad que desean participar con nosotros, con esa misma claridad debo decirte que Ricardo Taja no está dentro de ellos, pues no está planeado contender con la misma fórmula de la elección 2018” subrayó la también ex Diputada Karen Castrejón.

Comentó que estas noticias que estén circulando en redes son sin sustento alguno y que aunque si le extrañan tampoco le sorprende que pudieran ser creadas, “ya estamos llegando al inicio formal del proceso electoral así que todo puede suceder”, finalizo la Dirigente del del Partido Verde en Guerrero.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts