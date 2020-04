Morena pretende reducir el número de diputaciones plurinominales en el Congreso Local

/ 104

En temas netamente legislativos acordaron defender la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de derechos y reconocimiento de los pueblos originarios y afromexianos, la homologación de reformas federales y el desahogo de propuestas que están por dictaminarse en comisiones, incluso emitir a pleno los dictámenes que ya están elaborados pero que, por falta de acuerdo, no se han turnado.

Cabe mencionar que a esta plenaria no asistieron 3 diputados, entre ellos el ex coordinador parlamentario de Morena, Antonio Helguera Jiménez, sin embargo, Villanueva dijo que los 22 integrantes del grupo parlamentario tienen “en la mira y en objetivo principal” la responsabilidad del ámbito legislativo, por lo que están en ruta de construir y no de dividirse y menos de agredirse.