Morena ganará la gubernatura en el 2021, pero no repetirá todos los triunfos como en el 2018: Mariana García Guillen.

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 22 de junio del 2020.- Para la diputada local por el 4to distrito de Acapulco, Mariana García Guillen, Morena ganará la gubernatura de Guerrero en el 2021, aunque reconoce que este partido “ya no repetirá los triunfos obtenidos en el 2018”.

A pesar de las críticas que se vierten en las redes sociales contra el desempeño de funcionarios que integran la llamada “4T”, la legisladora morenista considera que en las próximas elecciones “no hay ninguna posibilidad” de que el PRI repita en el gobierno del estado, así como tampoco que el PRD gane el proceso electoral, mientras que el Acción Nacional “no existe” y nadie sabe qué pasará con Movimiento Ciudadano (MC) luego de que lo abandono su anterior dueño.

Asegura que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena no están mal calificados a nivel nacional, lo que sin duda pesará en los próximos comicios, pero no es así en el caso de los municipios y otros cargos públicos donde los ciudadanos evaluaran los desempeños individuales y no colectivos.

“No me gusta ser ave de mal agüero, pero creo que a Morena le va a ir bien a nivel nacional, aunque en municipios y con algunos servidores públicos las cosas serán muy diferentes. Lamento que dentro del partido haya quienes todavía piensen que se volverá a repetir el tsunami del 2018, donde pudo haber ganado a quien pusieran, así se tratara de un chivo o un puerquito”, dijo la legisladora.

Durante una amplia conferencia de prensa virtual con los integrantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, García Guillen reconoció que Acapulco es uno de los municipios que están mal calificados en su desempeño por la opinión pública, pero que “afortunadamente todavía tiene un año para corregir esos errores”.

“No es un secreto para nadie que Acapulco está muy mal calificado, pero la presidenta municipal debe ser muy inteligente para revertir esas malas calificaciones”, puntualizó.

Sobre el trabajo que llevan a cabo en el Congreso del Estado, la diputada Mariana García Guillen, lamentó que esta legislatura “sea una de las más lentas en el desarrollo de sus actividades”, porque reconoció que el trabajo en comisiones “prácticamente no existe debido a la pandemia”, pero también porque tal pareciera que “hay un cierto interés por que las cosas no caminen bien”.

Sobre la reciente polémica que se generó por la aprobación de buscar la relección sin dejar el cargo y renunciar a salarios y prestaciones, la diputada local dijo que para el caso de los militantes de Morena “esto prácticamente será muy difícil que se pueda dar”, porque para empezar en los estatutos está prohibido la reelección, y en segundo la gente va a calificar el desempeño individual del funcionario que pretenda reelegirse, lo cual sin duda será un gran obstáculo difícil de sortear.

Finalmente, García Guillen aseguró que es muy difícil que los diputados puedan deslindarse de hacer gestorías para mejoras ciudadanas, puesto que “sino realizas este tipo de trabajos prácticamente no puedes caminar por tú distrito”.

