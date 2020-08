Morena es el partido con más impugnaciones en el Tribunal Estatal Electoral en Guerrero

Chilpancingo Gro; a 31 julio del 2020.- El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) registra la mayor cantidad de juicios electorales ciudadanos instaurados ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), seguido de Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con el presidente del órgano electoral jurisdiccional en Guerrero, Ramón Ramos Piedra, en lo que va de este 2020 han recibido 27 juicios, de los cuales 11 ya fueron resueltos y el resto se encuentra en sustanciación.

“El partido que tiene más impugnaciones, dentro del juicio electoral ciudadano para denunciar supuestas injusticias al interior o violaciones a sus derechos político-electorales es Morena”, confirmó.

Agregó: “de allí tenemos (enseguida) al Partido Acción Nacional que también considera muchas violaciones y conflictos internos”.

Los indicadores tienen varias lecturas, una de ellas, explicó el magistrado, que hay conflictos políticos en todos los partidos, pero que en aquellos que más se acumulan juicios electorales ciudadanos se debe a que “sus órganos intrapartidarios no son suficientes o (sus militantes) no están de acuerdo con las resoluciones que emiten o no les satisfacen”.

Por eso recomendó a los órganos intrapartidarios que emitan resoluciones apegadas a derecho y aclaró que tampoco significa que los recursos de impugnación que se presentan al TEE, derivado de resoluciones intrapartidarias, sean incorrectas, “muchas veces están correctas y se las confirmamos o bien, las devolvemos para que rectifiquen algunos hechos que hicieron mal”.

Ramos Piedra reconoció que los tres meses de inactividad del órgano jurisdiccional por la pandemia del COVID-19 frenó el ritmo de resoluciones, pero también la cantidad de juicios ciudadanos electorales presentados en lo que va de este 2020.

“Era necesario regresar a la actividad jurisdiccional por la cercanía del proceso electoral 2020-2021, porque no tenemos instituido el juicio en línea como dos o tres estados lo tienen”, expuso.

Coronavirus en el Tribunal Electoral

Pese a que suspendieron labores, Ramos Piedra confirmó que dos trabajadores del órgano jurisdiccional se contagiaron por COVID-19, quienes no presentaron síntomas, pero se realizaron la prueba.

Explicó, no obstante, que esos dos contagios ocurrieron durante la inactividad del Tribunal, por lo que no fue en oficinas donde lo contrajeron. Ambos trabajadores, refirió, ya están recuperados y en sus casas.

Informó que por la reanudación de las actividades extremaron todas las medidas de higiene dentro de las instalaciones del TEE. En el salón de pleno, por ejemplo, colocaron acrílicos para que entre los magistrados haya visibilidad, pero protección personalizada.

