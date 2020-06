“Miserables”, quienes lucran con la pandemia de COVID-19: Arturo Martínez Nuñez

/ 75

Chilpancingo Gro; a 10 de junio del 2020.- El diputado local de Morena, Arturo Martínez Núñez, calificó de “miserables” a quienes en medio de la pandemia del COVID-19 intentan “lucrar políticamente” con el reparto de dádivas.

“Todo aquel miserable que intente lucrar políticamente en época de desastre, habrá de pagar con el repudio popular su ruindad”, fustigó en la sesión plenaria de este miércoles, que se realizó de manera virtual debido a la emergencia sanitaria.

Dijo que “es momento de la unidad y del acuerdo, no de la grilla, no del golpe bajo, no del querer buscar los reflectores a partir del golpeteo, de la estridencia y de las declaraciones oportunistas y sin sentido”.

Cabe recordar que, tras el inicio de la pandemia en Guerrero, el 15 de marzo, y del confinamiento decretado por el gobierno federal, varios diputados locales han estado en escena pública con la distribución de alimentos y otros apoyos a la ciudadanía, por lo que los han acusado de proselitismo adelantado.

Entre esos legisladores se encuentran Servando de Jesús Salgado Guzmán, sin partido, Bernardo Ortega Jiménez y Perla Edith Martínez Ríos, ambos del PRD, quienes pusieron en marcha en Chilpancingo el programa “Tienditas ahorradoras”, a través del cual subsidian productos de la canasta básica que venden en colonias periféricas a mitad de precio, en apoyo -argumentan- a la economía de las familias más desprotegidas y de quienes han perdido sus empleos a causa de la pandemia.

A esta dinámica se han sumado diputados de Morena, quienes, en abril pasado, con base a una aportación como grupo parlamentario, donaron productos de limpieza y equipo de protección para personal médico, cuyas fotografías de entrega fueron difundidas en sus cuentas de redes sociales y en la propia página oficial del Poder Legislativo.

En su intervención, Martínez Núñez agregó que Guerrero, México y el mundo sufre los estragos de la más terrible pandemia de las que se tenga memoria, misma que no respeta razas, credos ni condiciones sociales, pues ataca lo mismo a pobres que a ricos, pero que es más letal en adultos mayores y en personas con alguna comorbilidad.

“Ayer mismo nos enteramos con tristeza y sorpresa que el propio titular del Ejecutivo estatal, el Licenciado Héctor Astudillo Flores, está contagiado de esta terrible enfermedad”, recordó, y le envió un saludo y le deseó una pronta recuperación, así como a los miles de contagiados más en la entidad, además de que se solidarizó con las familias que han perdido a sus seres queridos por el COVID-19.

Lo peor, alertó, es que “aún no hemos llegado al llamado pico de la pandemia, a partir del cual deberíamos empezar a disminuir el número de contagiados”, y resaltó y reconoció la coordinación entre los gobiernos federal y estatal en atención a la pandemia, la cual ha permitido incrementar el número de camas y ventiladores en la red hospitalaria del sector Salud en Guerrero. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts