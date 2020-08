Mineras no pagan un cinco a Guerrero, critica Walton

*Desde Tlapa también condena el asesinato del ex candidato de Morena a la alcaldía de Arcelia, Herón Sarabia Mendoza

Tlapa Gro; a 23 de agosto de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto condenó el asesinato del ex candidato de Morena a presidente municipal de Arcelia, Herón Sarabia Mendoza.

En visita a Tlapa, Walton Aburto hizo un llamado a las autoridades a poner todo su empeño para detener a los responsables del crimen y demandó que haya un proceso electoral sin violencia.

El también ex alcalde de Acapulco dijo que la abrumadora mayoría de guerrerenses queremos que haya paz y se manifestó a favor de que a los cargos de elección popular “llegue quien la gente quiera”.

En esta ciudad de La Montaña, Walton Aburto también advirtió que “hay que poner orden” en la minería, ya que las empresas mineras que hay en Guerrero “no pagan un cinco al estado”.

Señaló que las mineras sólo “pagan a la federación y aquí nada” y que “a los municipios donde están las minas les dan un algún apoyo, que no es importante para salir adelante”.

Consideró que “primero se tiene que ver con el que venga a explotar la minería, cuáles serían los acuerdos, principalmente con el municipio donde va a estar, qué va a aportar, cuánto van a dar, qué impuestos van a pagar al estado para poder estar de acuerdo”.

También señaló que, sobre todo después de la pandemia del Covid 19, nada será igual en el mundo y se deben cuidar los recursos naturales.

Abogó por el cuidado de los bosques y evitar la contaminación de ríos y mares.

Walton Aburto subrayó en que Guerrero necesita que llegue la inversión privada, porque ya no es suficiente la inversión del gobierno, ni la dependencia de los recursos federales y del turismo.

Sin embargo reconoció que “para que pueda venir la inversión privada primero tenemos que dar seguridad”, porque “el dinero no tiene patria y la gente que tiene dinero lo va a invertir a donde haya seguridad”.

Dijo que antes se decía que para conocer la pobreza había que venir a La Montaña, “pero hoy la pobreza la tenemos en todo el estado”.

No obstante precisó que “en La Montaña hay más atraso y se requiere más inversión para esta región”, donde “la gente se va a Sinaloa y a Estados Unidos porque no hay empleo y no tenemos industria”.

Afirmó en que además de garantizar seguridad, el estado necesita mayor inversión en materia de salud y en educación.

Pero reiteró que ante todo “necesitamos reactivar la economía y eso se va a lograr si tenemos industria”.

Por eso volvió a plantear su propuesta de construir un puerto de carga y traer el ferrocarril a Guerrero.

“¿Se imaginan cuántas empresas no vendrían a Guerrero?”, preguntó.

