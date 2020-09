Miles de familias se benefician con las Caravanas Evoluciona que llevan productos de la canasta básica a costos muy reducidos.

/ 56

“Son momentos de ayudar y de poner un granito de arena en esta etapa complicada”, sostiene Evodio Velázquez durante su recorrido por colonias de Acapulco.

Acapulco Gro; a 03 de septiembre de 2020.- La Poza, Amalia Solórzano, Metlapil, Arroyo Seco, el Coloso y Cumbres de Llano Largo, son algunas de las colonias que durante esta semana el dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense, Evodio Velázquez Aguirre, llevó las Caravanas Evoluciona.

Y es que el exalcalde porteño está recorriendo la zona suburbana del puerto, llevando productos de la canasta básica, brigadas médicas, entrega gratuita de insumos médicos y sanitarios, pipas con agua para combatir la falta del vital líquido y en algunos puntos apoyando con la entrega de fertilizante.

Durante su mensaje en el Coloso, Evodio Velázquez señaló que “no son momentos políticos, son momentos de ayudarlos, son momentos de poner un granito de arena en esta etapa tan complicada; por eso estamos llevando por todo el Estado estas Caravanas. Decidimos salir sin banderas partidarias y sin nada que nos divide, es salir y decirle al pueblo que son parte de estos programas de ayuda.”

Recalcó que en México ya van más de 65 mil muertos por la pandemia, entre los que se incluyen mil 712 defunciones de guerrerenses, “lamentablemente más que una guerra en medio oriente”; por lo que dijo esto ha provocado una crisis económica, decrecimiento en el desarrollo y 2 millones de empleos perdidos, “pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante ayudando y tomando todas las prevenciones.”

Agregó que en la operación de las Caravanas lo apoya su esposa, la diputada local perredista Perla Edith Martínez, quien no se encontraba en el evento debido a que acudió a Tecpan de Galeana para apoyar a los damnificados por las inundaciones de la tormenta tropical Hernán.

Sobre los temas municipales, como la descarga de aguas negras a la bahía, tan comentado en medios de comunicación nacionales, puntualizó que la actual administración no le dio seguimiento a un protocolo de prevención “que en su momento generó que no tuviéramos ninguna llamada de atención de la COFEPRIS, nunca pasamos los niveles de contaminación y que nos permitió no tener ninguna playa contaminada durante mis tres años de gobierno, al contrario certificamos 5 con el distintivo internacional Blue Flag.”

“Yo creo que ya no debe haber justificaciones de nada, ya son dos años, ya no se vale que se le eche la culpa a nadie, ya no se vale que se diga que todo es montado, que todo es chantaje; yo lo que veo es una gran problemática social, económica y política.”

Al recorrido de las Caravanas Evoluciona también acudieron los regidores perredistas Víctor Aguirre Alcaide y Gerelí Astudillo Ibarrondo; líderes sectoriales y exfuncionarios como Octavio Olea Apátiga, Eger Gálvez, Felipe Martínez y Federico Morales.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts