Mientras no se certifiquen, las policías comunitarias serán grupos armados ilegales: Heriberto Huicochea

Chilpancingo Gro; a 19 de enero del 2020.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Heriberto Huicochea Vázquez, aseveró que en tanto las Policías Comunitarias no se sometan a exámenes de control y confianza seguirán siendo “grupos armados ilegales”.

Aseveró que el diagnóstico que tienen de los cuerpos de Seguridad en los 81 municipios es que les hace falta certificación y capacitación para coadyuvar de manera efectiva en la disminución de índices delictivos.

Huicochea Vázquez señaló que cuando inició el sexenio de Héctor Astudillo Flores, Guerrero ocupaba los primeros lugares en materia de índices delictivos y que a finales del 2019 pasó al séptimo lugar de los Estados del país: “esperamos que se pueda llegar a otra posición, se puede”.

El legislador priista afirmó que con acciones de prevención del delito se puede disminuir aún más los índices delictivos: “se necesitan esquemas de prevención en las colonias populares, por ejemplo, que se instrumenten acciones para disminuir los índices delictivos y haya una mayor interacción entre las Policías y la comunidad”.

Afirmó que se deben de implementar políticas públicas que ayuden a mejorar el entorno social en los municipios con mayores índices de violencia: ” hay que tener sistemas comunitarios efectivos de seguridad con interacción con las autoridades, implementar sistemas de video vigilancia, toda una serie de acciones que vayan a bajar los índices de inseguridad”.

Heriberto Huicochea señaló que el gobernador Astudillo Flores todos los días está presente en la Mesa Estatal de Coordinación por la Paz para revisar el tema de la seguridad, pero que no todos los alcaldes se han manifestado atentos a esta determinación: “los ayuntamientos juegan un papel importante con la policía municipal que deben estar debidamente certificadas y capacitadas”.

El legislador priista recordó que ha cambiado el modelo policial en el país, “ahora es un sistema con justicia administrativa que se debe de ir actualizando con las policías preventivas y eso se ha determinado en un diagnóstico que realizamos con todos los alcaldes”.

Dijo que en ese diagnóstico se establece que las policías municipales en Guerrero, “no están certificadas, la mayoría está en proceso de certificación y también les hace falta que se actualicen en su formación y certificación. Ese es el problema principal, se deben actualizar y capacitar para que puedan portar armas”.

Agregó que otro de los problemas fuertes en Guerrero son las auto llamadas Policías Comunitarias “que no quieren certificarse y pues mientras no estén debidamente acreditadas, certificadas, pues serán considerados como grupos armados ilegales, pero no Policías Comunitarias”. (www.agenciairza.com)

