Más de Cinco partidos políticos se han acercado para invitarme, reconoce el rector de la UAGro Javier Saldaña

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 29 de enero del 2020.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, reconoció que más de cinco partidos políticos se han acercado para invitarlo, lo que agradeció muchísimo, pero al mismo tiempo aseguró que “no es momento para distraerse en ello”.

“Ahorita si me distraigo, voy a dejar de las funciones sustantivas de la Universidad. No me quiero distraer, aunque todos los días haya menciones, hay cosas, pero por eso todos los días seguimos trabajando. Por ahora hay que dedicarse a trabajar y los resultados que obtengamos nos pondrán donde tengamos que estar”

Aunque aseguró que su meta inmediata para el 2021, es ser investigador de la máxima casa de estudios, no desestimó encabezar alguna candidatura, pero insistió en que “por el momento no se ha sentado a revisar esa posibilidad, ya que se encuentra de lleno trabajando y trabajando por la Universidad”.

En entrevista que ofreció al termino de la toma de protesta de la nueva mesa directiva del grupo ACA, donde asistió como invitado de honor, Saldaña Almazán aceptó que todo guerrerense tiene aspiraciones, pero por lo que a él le corresponde va a esperar y sobre todo será paciente sobre lo que tenga que venir.

Durante el evento, el gobernador Héctor Astudillo Flores, realizó un amplio reconocimiento al trabajo que viene desempeñando la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), bajo la directriz del rector Javier Saldaña Almazán, por lo que se comprometió públicamente a seguir trabajando de la mano con esta institución y seguirla apoyando en la realización de sus tareas sustantivas.

“Es muy significativo para la comunidad universitaria esta situación, que no es más que el reflejo de la unidad y la coordinación que existe con el gobierno del estado, porque nadie te apoya sino das resultados importantes”, destacó el rector.

Finalmente indicó que tienen toda la esperanza que en cualquier momento el gobierno federal reconozca el avance y las aportaciones que ha realizado la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), y ello se refleje en un mayor y mejor presupuesto para seguir constituyéndose como una de las instituciones de educación superior más importantes en el país.

