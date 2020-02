Llora Jiménez Rumbo porque juez lo condena a pagar casi 6 mdp a Zeferino Torreblanca por “Daño Moral”.

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 11 de febrero del 2020.- El exsenador perredista David Jiménez Rumbo denunció una red de corrupción entre jueces que están al servicio del exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, porque lo condenaron a pagarle cinco millones 700 mil pesos como reparación por “Daño Moral”, luego de que lo acusará públicamente de ser el responsable de asesinar al expresidente del Congreso de Guerrero Armando Chavarría Barrera.

Señaló a los jueces Julio Ortega Vega, Alberto López Celis, Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco, Julio Lorenzo Jauregui García, como los integrantes de esa red de corrupción que avaló la sentencia condenatoria a favor del exmandatario guerrerense.

En conferencia de prensa donde estuvo acompañado por su esposa, dos de sus hijos, su abogado y varios seguidores, el también exdiputado federal por ese mismo partido, dijo que originalmente Torreblanca Galindo, solo pedía una disculpa pública como reparación del daño por el señalamiento que le hizo, pero debido a la corrupción que impera entre los jueces que intervinieron en el caso, lo condenaron -sin ninguna justificación dice-, a pagar la millonaria indemnización “porque no comprobó fehacientemente su acusación”.

“Esa disculpa pública yo no se la voy a dar. Me van a quitar mi patrimonio. Van a dejar con menos patrimonio a mi familia. Me van a robar lo que quieran, pero no me podrán robar mi dignidad porque soy un guerrerense bien nacido”.

Sin presentar nuevamente ningún tipo de pruebas, Jiménez Rumbo afirmó que el exmandatario estatal Zeferino Torreblanca, tiene a su servicio toda una red de corrupción de jueces y magistrados, porque de esa misma manera en que hoy lo quiere despojar de su patrimonio, de esa misma manera despojo hace dos años y medio al “látigo negro” quien es su padre y al cual despojo de todos sus locales comerciales.

Finalmente aseguró que aun le quedan dos instancias legales a nivel federal para revertir esa sentencia condenatoria, por lo que se muestra seguro de que logrará la anulación de la demanda, toda vez que su señalamiento lo hizo como una declaración voluntaria ante una instancia legal como fue la Procuraduría de Justicia.

