Lleva AMLO a México rumbo al bienestar social y el desarrollo de los jóvenes: Arturo López Sugía

/ 72

*El mensaje por el segundo año de gobierno del presidente es “apegado a la realidad histórica de nuestra nación”, afirma el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del gobierno de Guerrero

Chilpancingo Gro; a 01 de septiembre del 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje muy claro con motivo de su segundo año de gobierno, y es que México tiene un rumbo muy definido en el bienestar social y el desarrollo de las futuras generaciones, afirmó el diputado Arturo López Sugía, quien lo calificó como “un mensaje apegado a la realidad histórica de nuestra nación”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de Guerrero dijo que sería ruin no reconocer que como lo mencionó el presidente este año le tocó enfrentar un doble reto.

“No cualquiera puede hacer frente al mismo tiempo a una crisis sanitaria y a una crisis económica como lo ha hecho el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en el contexto en el que pasa de haber recibido cientos de hospitales abandonados en su construcción y equipamiento a de la nada poner a operar miles de camas con equipo especial para atender el Covid-19, una enfermedad que no se conocía, para la que no hay vacuna, y la cual ocasiona una contingencia no presupuestada”, destacó el legislador.

Remarcó que también se debe reconocer el apoyo sin precedente a los jóvenes. “Como nunca en la historia se les está apoyando, con becas a los que están estudiando, con su apoyo mensual a los que están aprendiendo oficios o incluso comenzando como practicantes en despachos u oficinas afines a su profesión”.

Agregó que “es un hecho que ya no es como antes que el joven egresaba y se quedaba en su casa sin hacer nada porque no encontraba chamba, ahora es capacitado y le pagan por capacitarse” lo cual beneficia también a las empresas y contribuye al desarrollo económico porque se les da una modesta capacidad de gasto a los jóvenes, pero además las empresas pueden capacitar a su propia mano de obra sin que les cueste un centavo”.

López Sugía quien efectúa la campaña “Acapulco exige agua” mediante la cual recorre las colonias para escuchar de viva voz a los ciudadanos de Acapulco afectados en su derecho humano y constitucional al agua y plantear una propuesta de atención desde la perspectiva social, resaltó también “la gran muestra de voluntad del presidente López Obrador en ayudar a nuestro municipio con este tema y con el saneamiento de la bahía”.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts